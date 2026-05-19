El comentario de Marley contra Santiago del Moro que hizo estallar todo

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 vivió uno de sus momentos más esperados cuando las dos figuras más populares de la televisión decidieron aclarar su situación personal. Santiago del Moro, durante la conducción del evento, buscó a su colega entre el público y lanzó "Pará que lo vi a entrar a Marley. Lo saludo que después dicen que no saludo a Marley" para zanjar las versiones de un distanciamiento.

Este gesto respondió al ruido mediático generado por Florencia Peña, quien había afirmado que el animador "no saludaba a Marley" y describió la relación diciendo "Marley es una persona extrovertida, graciosa, es cercano a la gente y lo querés, pero Del Moro no sabemos quién es, es muy impenetrable, es lejano".

Marley ya había intentado bajar la tensión en entrevistas previas al aclarar que "No es una guerra con Del Moro. Florencia tiró como que a ella le parecía que estaba mal, pero también está mal que hay un montón de gente que no se incluye". Sobre la falta de saludos en galas anteriores, el conductor de Telefe había analizado que "Es que no me ha saludado [...] debe ser el carácter de él, ¿no? No creo que sea porque yo... nunca me peleé, no tengo un problema".

La reconciliación definitiva ocurrió cuando Por el mundo ganó en la categoría de Viajes y Turismo. Marley subió al escenario y se fundió en un abrazo y un beso con el presentador. Con una sonrisa, el ganador de la estatuilla afirmó "Nos saludamos con Santi, ya no hay tema del que hablar, nos amigamos". Para cerrar el encuentro con humor, Santiago del Moro le respondió "El próximo viaje… a la Luna vamos" ante la mirada de todos los asistentes.