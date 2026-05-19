La historia de Angelo Cattaneo, un padre de Comodoro Rivadavia, conmovió a miles de personas en todo el país luego de que decidiera rifar su único auto para afrontar el tratamiento médico de su hijo Bastian, de 8 años.

El niño padece megacolon congénito, también conocido como enfermedad de Hirschsprung, una patología que afecta el funcionamiento intestinal y le provoca fuertes dolores, hinchazón y severas dificultades para llevar una vida normal. Según contó su padre, la enfermedad le impide incluso jugar o asistir regularmente a la escuela.

Frente a la necesidad urgente de viajar a Buenos Aires para continuar el tratamiento y realizar una cirugía en el Hospital Garrahan, la familia tomó una decisión extrema: sortear su Ford Ka modelo 1999 para reunir dinero.

La campaña solidaria rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales y logró vender una importante cantidad de números. Sin embargo, lo más impactante ocurrió después del sorteo, cuando se conoció la identidad del ganador.

El hombre, oriundo de Neuquén, recibió el mensaje de Angelo informándole que había resultado beneficiado con el vehículo. Pero lejos de reclamar el premio, respondió con una decisión que emocionó a todos. “No quiero el auto, pero con la condición de volver a rifarlo”, relató el padre del niño.

Gracias a ese gesto, la familia no solo conservó el vehículo, sino que además pudo lanzar una segunda rifa para seguir juntando fondos destinados a la operación y a los gastos de estadía en Buenos Aires.

En esta nueva etapa, los números se venden a un valor más accesible para permitir que más personas colaboren. Todo lo recaudado será utilizado para cubrir alojamiento, alimentación, traslados y tratamientos posteriores a la cirugía.

“Esto nos devolvió la esperanza”, expresó Angelo, todavía movilizado por la solidaridad recibida. La historia se convirtió en uno de los casos más comentados de las últimas horas y volvió a mostrar el impacto que pueden tener los gestos solidarios en medio de situaciones extremas.