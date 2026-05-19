Ángel de Brito revelaron qué dijeron los famosos cuando Wanda Nara ganó

La entrega de los Martín Fierro 2026 dejó una estela de discusiones que parece no terminar. Ángel de Brito se sumó a las voces críticas y no ocultó su malestar por el reconocimiento que recibió Wanda Nara como mejor conductora. Durante su participación en el programa La Mañana con Moria el periodista fue contundente y aseguró que "No fue justo" el resultado de la votación de los miembros de la entidad.

El conductor de espectáculos explicó que su postura no tiene que ver con favoritismos personales sino con la naturaleza del trabajo realizado en pantalla. De Brito señaló que "No por mi cariño a Moria, pero es un programa grabado, de copetes. Moria y las otras colegas lo hacen en vivo" marcando una clara diferencia técnica entre las nominadas. Según su visión las demás profesionales tenían una exigencia mayor en comparación con el formato que llevó a la victoria a la empresaria.

Más allá del análisis técnico el periodista reveló detalles sobre el ambiente que se vivió en el salón durante el anuncio. Según su relato el triunfo no fue bien recibido por los presentes y afirmó que "Fue uno de los pocos premios que nadie aplaudió" dejando en evidencia la incomodidad generalizada. A pesar de su dura crítica Ángel de Brito intentó cerrar el tema con un toque de ironía al comentar "Que lo disfrute, qué sé yo" mientras las repercusiones seguían escalando en las redes sociales.

A estos cuestionamientos se sumó la palabra de Teté Coustarot quien también fue lapidaria con la decisión de la terna. La conductora sentenció que "Una lectora de avisos no es conductora" sumando más tensión al debate sobre los criterios de premiación de este año.