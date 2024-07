En medio del éxito de una nueva edición del reality Gran Hermano que está pronto a jugar su final, este viernes llega a un boliche de San Juan un popular ex Gran Hermano. Se trata de Martín "Chino" Ku quien se presentará en un evento.

El ex jugador del reality de Telefé se presentará en el boliche Pío Baroja desde donde aclararon que "hay lugares limitados" por lo que recomiendan a las personas que quieran ir a ver el show lo reserven con anticipación.

Publicidad

El Chino fue uno de los jugadores más populares de esta edición de Gran Hermano y abandonó la casa hace dos semanas en donde supo ser un férreo opositor contra Juliana "Furia" Scaglione quien también fue expulsada de la casa de GH.

A fines de julio/principios de julio de 2024 cuando el Chino Martín Ku decidió apoyar a Bautista para la final de Gran Hermano. En ese marco regresó a la Casa más famosa del país y su reencuentro con Nico, el tercer integrante del grupo que se juró "fidelidad eterna", no pudo ser más tenso.

Diez días atrás, Nico dio una de las más grandes sorpresas de la actual temporada de GH al ganarle un apretado mano a mano al Chino y eliminarlo después de que él derrotara a Furia en otra fuerte gala de eliminación. Algo se quebró a partir de allí, ya que Martín entró en contacto "con el afuera" y vio cosas que no le gustaron y lo llevaron a inclinarse por Bautista.

Según lo que contó Martín en un caliente desencuentro que mantuvo con la mamá de Nico, sintió rechazo "porque hubo muchas actitudes del papá de Nico que me cayeron muy mal. El jugó y habló por atrás, y yo creo que eso no se hace, que estuvo mal, por eso tuve que elegir y me decidió por apoyar a Bautista. Hay que mandar Bautista al 9009 para que gane Gran Hermano". La mamá de Nicolás lo acusó de estar celoso de su hijo "porque le ganó y lo sacó de la Casa".