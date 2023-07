Minutos antes del mediodía de este jueves, desde el Gobierno provincial se hizo pública la carta a modo de invitación formal al gobernador electo Marcelo Orrego a participar de la reunión de negociación paritaria de docentes. Tras conocerse este pedido, el compañero de fórmula y futuro vicegobernador, Fabián Martin aseguró que no participarán. “Nuestra responsabilidad como gobierno empieza el 10 de diciembre, no antes. No somos parte ni tenemos por qué estar”.

Fue el actual intendente de Rivadavia y vicegobernador electo, Fabián Martín, quien confirmó la desestimación de participación. “: "nuestra responsabilidad como gobierno empieza el 10 de diciembre; no antes. No somos parte ni tenemos por qué estar. No puede haber oyentes en esas reuniones; no puede participar cualquiera”, dijo en Radio Sarmiento.

A su vez, destacó que: "no nos corresponde estar. No es un co-gobierno; no estamos co-gobernando. Desde el 10 de diciembre nos haremos responsables y al recibir el gobierno, se acepta lo que está dentro del marco legal definido por la gestión anterior".

En cuanto a la posibilidad de interferencia en la próxima gestión por el presupuesto, Martín dijo que "se va a ejecutar desde el 1º de enero y ahí, seremos nosotros gobierno. Las paritarias no afectan al Presupuesto del año próximo; se incluyen en los números de este año. Entiendo que los números debemos elaborarlo nosotros para el 2023. Agradecemos la apertura al diálogo de la ministra de Hacienda, Marisa López, pero ya tomamos una decisión en base a la competencia que tengamos", concluyó.