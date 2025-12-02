Después de nueve años, el Campeonato Argentino de Motocross volvió a rugir en San Juan y lo hizo con un cierre de temporada inolvidable. El circuito MX Park de Santa Lucía fue sede, por primera vez, de una fecha del calendario nacional y recibió a los mejores pilotos del país en un fin de semana cargado de adrenalina, emoción y un fuerte acompañamiento del público.

La última fecha del campeonato 2025 contó con la participación de 18 motociclistas sanjuaninos, quienes compitieron en las diferentes categorías. Las actividades comenzaron el sábado con entrenamientos y clasificaciones, mientras que el domingo se disputaron las dos mangas decisivas que consagraron a los campeones nacionales.

La organización del evento estuvo a cargo de los responsables del predio, con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Hasta el circuito llegaron el gobernador Marcelo Orrego, el ministro Guido Romero y el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, quienes destacaron el impacto deportivo y turístico de recibir nuevamente una competencia de este nivel.

El público respondió de manera masiva: miles de fanáticos se hicieron presentes y tuvieron la posibilidad de acceder al parque cerrado, donde observaron de cerca el trabajo de los equipos y mecánicos sobre las motos de alta competencia. En un esfuerzo conjunto entre organización y gobierno, se dispuso una entrada general válida para los dos días a $10.000 por persona.

Resultados de los pilotos sanjuaninos

50CC B

* 2° Catalina Rodríguez (subcampeona nacional)

* 8° Joaquín Vargas

65CC

* 7° Feliciano Senatore

* 8° Camilo Ruarte

* 9° Paula Aguilar

85CC A

* 9° Pedro Gil

WMX

* 4° Delfina Rodríguez

* 5° Ana Paula Morales

MX3 B

* 11° Gustavo Agüero

MX3 C

* 3° Gastón Senatore

* 7° Ricardo Mira

* 10° Oscar Oro

* 11° Javier Salinas

MX2 B

* 4° Francisco Bernardini

* 6° Tomás Bolzonella

* S/T Nahuel Senatore

* S/T Joaquín Carbajal

MX1 B

* 8° David Vargas

* S/T Alejandro Telles