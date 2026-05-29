Más de 200 profesionales particparon del examen de ingreso a las Residencias de Salud 2026 en San Juan. La instancia es fundamental para quienes buscan continuar su formación de posgrado en el sistema sanitario provincial. La evaluación, que tuvo lugar en las instalaciones de Casa España, se desarrolló con total normalidad bajo una modalidad presencial, cumpliendo estrictamente con el calendario oficial.

La presente edición marcó un hito organizativo, ya que, por primera vez, cada distrito asumió la responsabilidad de gestionar su propio concurso. Este desafío logístico fue catalogado como un éxito por las autoridades locales, dado el elevado nivel de participación: un total de 228 profesionales se inscribieron para competir por las 101 vacantes disponibles en diversas ramas del sistema.

De la totalidad de los cargos, 70 fueron destinados exclusivamente a especialidades médicas, mientras que el resto se distribuyó entre disciplinas fundamentales como Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Bioquímica, Ingeniería Clínica y Kinesiología. Los aspirantes se presentaron para acceder a residencias básicas, articuladas y post básicas, en una jornada caracterizada por la alta demanda de formación pública.

Durante el inicio de la prueba, el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, doctor Gastón Jofre, quien asistió en representación del ministro Amílcar Dobladez, junto a la doctora Valentina Baistrocchi, responsable de Residencias en Salud, brindaron palabras de aliento a los presentes. Jofre destacó que "un buen médico no es solamente el que sabe mucho, sino que la empatía, el respeto y el compromiso diario son fundamentales para trabajar con alegría y dedicación".

Finalmente, las autoridades de la cartera sanitaria valoraron el crecimiento en el interés de los profesionales por formarse en los hospitales públicos. Al cerrar la jornada, destacaron que los residentes que ingresen al sistema serán el pilar de la atención sanitaria provincial, asumiendo una responsabilidad vital para la garantía y el futuro de la medicina local.