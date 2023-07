Esta historia está protagonizada por dos personajes icónicos de San Juan. Ambos son reconocidos por su labor en el mundo del teatro, la noche y las actividades relacionadas con la lucha por la diversidad, pero en esta ocasión, estos amigos dejaron de lado sus facetas profesionales, para abrir su corazón y contar todo sobre esta bella historia de amistad fraternal que comenzó en el año 2015.

Matías de la Cruz y Juan Manuel Flores, son dos reconocidos referentes de la comunidad LGBTIQ+ de San Juan, principalmente por su labor y lucha en pos de la visibilidad y la conquista de derechos. Ambos comparten una sociedad comercial y son las caras visibles de fiesta Fuegah y del bar con nombre homónimo, pero sin duda alguna, los negocios quedan en un segundo plano cuando hay que hablar sobre esta amistad que los une desde hace años.

“La realidad es que al principio, no nos llevábamos muy bien. Nos conocíamos de cruzarnos en diferentes espacios, pero no nos habíamos dado la posibilidad de conocernos. Por casualidades de la vida, ambos terminamos emigrando a Buenos Aires en busca de otra vida y otras ideas, y el destino se empecinó en cruzarnos. Nos encontrábamos en todos lados, lo cual es casi imposible en una ciudad tan grande, pero por alguna razón que no tenemos identificada, ninguno quería hablarle al otro”, explicó Matías.

“Luego de varios cruces y evitadas, finalmente en una ocasión muy casual, terminamos sentados en la misma mesa de un bar y nos vimos obligados a tener que hablar. En ese momento comenzó una amistad fraternal, en la cual descubrimos que somos grandes potenciadores de las ideas del otro, lo que devino también en una sociedad”, relató Juan Manuel.

Consultados por la importancia del uno para el otro, De la Cruz afirmó: “Juanma me genera amor y admiración. Para mí, verlo, escucharlo y poder ser testigo de su crecimiento, me genera placer. Él representa para mí un pilar emocional, es alguien que te enseña a querer y a apreciar los verdaderos sentidos de la vida, en los cuales uno muchas veces no se enfoca”.

Por su parte, Juan Manuel expresó: “Matías vino a mostrarme una faceta de mi vida que yo no conocía y que es la diversidad en todos sus aspectos. Me ayudó a comprender que puedo dar mucho más de lo que a veces doy, y además también es un ser muy solidario, que me abrió las puertas de su casa en un momento en que lo necesité”.

Amigos y socios

Sobre la relación comercial que los une, Matías aseguró: “Es fundamental la comunicación y entre ambos hay un acople muy interesante que nos complementa perfectamente, en el que a pesar de nuestras diferencias, tenemos ideas muy parecidas”.

“Claro que tenemos nuestros momentos en los que somos insoportables y nos peleamos incluso a gritos, pero no nos cuesta en absoluto retractarnos. Creo que eso es un poco necesario también para poder tener el vínculo honesto y sincero que tenemos. Nos complementamos muy bien y creo que ese es el secreto de la alquimia de nuestra amistad”, enfatizó Juanma.

Una amistad hilarante

Hace algunos años, ambos eran compañeros de trabajo en una empresa del rubro educativo y no tuvieron mejor idea que “tomar prestada” una camioneta del trabajo para tomarse unas mini vacaciones a Rodeo, en Iglesia.

Una vez en esa localidad, se les ocurrió ir a hacer rally en una zona cercana al Dique Cuesta del Viento, pero no tuvieron en cuenta que desconocían por completo el terreno y no tenían ni el más mínimo conocimiento en mecánica. Esto derivó en que terminaran varados con el vehículo enterrado, en el medio de la nada y sin señal en sus teléfonos.

Ambos tuvieron que caminar de noche y en ojotas por una ruta hasta poder encontrar alguien que los auxiliara. Afortunadamente, lograron su cometido y finalmente la angustiosa situación quedó como una brillante historia más para el anecdotario de esta amistad fraternal.