El autódromo "El Zonda - Eduardo Copello" volvió a ser testigo de la jerarquía de Matías Rossi. En el marco de la segunda fecha del Turismo Competición 2000 (TC2000) temporada 2026, el piloto del Toyota Corolla Cross impuso condiciones en el exigente trazado sanjuanino de 3.240 metros, logrando su pole número 28 en la categoría.

Rossi detuvo el cronómetro en 1m10s729, rozando la historia: quedó a apenas 46 milésimas del récord de pista que Facundo Ardusso ostenta desde 2017. La superioridad de la marca japonesa fue absoluta, sellando un "1-2-3" contundente con el juninense Gabriel Ponce de León (a 93/1000) y el actual líder del certamen, Emiliano Stang (a 0s587), como escoltas.

Un clasificador con acento cuyano

Detrás de la armada de los Corolla, se destacó el trabajo de Lucas Vicino, quien reemplazó a Franco Vivian en el Chevrolet y se ubicó cuarto. El mendocino Nicolás Palau también dio la nota al meterse en el Top 10 con su Volkswagen, en una sesión que dejó sensaciones agridulces para otros protagonistas: Marcelo Ciarrocchi sufrió problemas de dirección hidráulica y Valentín Yankelevich perdió su tiempo por exceder los límites de la pista.

Grilla invertida para el domingo

Pese al dominio de Rossi, la carrera de este domingo tendrá un condimento especial. Debido al reglamento de inversión de las seis primeras posiciones, será Tomás Fernández quien largue desde la posición de privilegio, compartiendo la primera fila con Facundo Aldrighetti.

TURISMO COMPETICIÓN 2000 – CLASIFICACIÓN