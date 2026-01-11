Mauricio Macri y Juliana Awada anunciaron su separación tras 15 años de matrimonio

Una de las parejas más emblemáticas de la vida pública argentina, Mauricio Macri (66) y Juliana Awada (51), ha decidido poner fin a su relación después de 15 años de matrimonio. La noticia marca el final de un vínculo que se forjó en medio de la política, los reflectores y una intensa vida familiar.

Según las fuentes consultadas, la decisión se tomó hace unas semanas, tras un año de reflexión y diálogo privado. A pesar de ello, ambos optaron por pasar las fiestas de fin de año juntos, junto a su hija Antonia (14) y los hijos de anteriores relaciones, en señal del "cariño y respeto" que aún los une.

Publicidad

Una historia que comenzó en el gimnasio

Macri y Awada se conocieron en 2009 en el exclusivo Ocampo Wellness Club de Barrio Parque. Él, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; ella, una empresaria de moda reconocida por su estilo y elegancia. Tras un primer diálogo casual, la relación evolucionó rápidamente: invitaciones a cenar, un fin de semana en Tandil y, pocos meses después, el inicio de la convivencia.

El noviazgo culminó en una boda civil en Costa Salguero el 16 de noviembre de 2010, seguida de una fiesta en la estancia familiar de Macri en Tandil. En aquel entonces, el expresidente no dudó en declarar su felicidad: "Gracias por haberme elegido, negrita, mágica, hechicera. Ahora, mi estado civil es feliz"

Publicidad

De la presidencia a los rumores

Durante la etapa de Macri en la Presidencia de la Nación (2015-2019), la pareja se convirtió en un símbolo de glamour y discreción. Sin embargo, la exposición mediática y las tensiones propias de la vida pública comenzaron a generar especulaciones.

Los primeros rumores de crisis surgieron a mediados de 2024, cuando ambos redujeron notablemente sus apariciones públicas juntos. En noviembre de ese año, Awada desmintió los rumores en una conversación con la panelista Mariana Brey: "Estamos súper bien, mejor que nunca". Macri, por su parte, bromeó: "No sé quién se está haciendo ilusiones, pero no va a pasar".

Publicidad

Pero en septiembre de 2025, los rumores resurgieron con fuerza. Esta vez, ni la pareja ni su círculo íntimo los desmintieron.

La decisión: un año de reflexión

De acuerdo con versiones de amigos cercanos, la pareja enfrentó una crisis hace aproximadamente un año. A partir de allí, iniciaron un proceso de evaluación sobre su futuro, marcado por "charlas con mucho amor" y un énfasis en la "maravillosa historia" que construyeron juntos.

La separación, aseguran, fue de común acuerdo y se formalizó una semana antes de Navidad. Ambos priorizaron el bienestar de su hija Antonia y el respeto por los años compartidos.

En los próximos días, Macri viajará a Europa, mientras Awada permanece de vacaciones con su familia en Punta del Este. Fuentes cercanas destacan que ambos se encuentran "tranquilos y abiertos a lo que el futuro les depare".