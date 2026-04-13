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Maxi López confirmó que la China Suárez aparecerá en una serie con Wanda
POR REDACCIÓN
En un momento de alta exposición, Maxi López decidió enfocarse en sus nuevos desafíos profesionales y personales. El exdeportista anunció el inicio de una serie vertical junto a Wanda Nara y sorprendió al confirmar que el proyecto contará con la representación de figuras clave de su historial mediático, además de ratificar su mudanza permanente a la Argentina.
Respecto al inicio del rodaje, López detalló: "Arrancamos mañana a grabar la serie vertical con Wanda, estuve todo el fin de semana estudiando la letra y los capítulos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero me parece que se va a ver reflejado adentro de la serie". Sobre el tono del contenido, aclaró que "tratamos de contar lo que nos pasa a la diaria pero con un poco de humor y alegría".
Al ser consultado sobre si existirá un personaje que interprete a la China Suárez, el protagonista respondió con picardía que "van a estar todos los personajes, desde un lado más descontracturado y divertido". Esta producción marcará un hito en la relación actual que mantiene con su exesposa y madre de sus hijos mayores.
Por otro lado, Maxi López compartió su entusiasmo por el cambio de vida que está por emprender: "Me vengo a vivir a Argentina, es increíble lo que cambió y generó en mí, es una forma de acercarme a Wanda, de estar presente con mis chicos". En relación a la integración familiar y el vínculo con las hijas de Mauro Icardi, sostuvo que "son todos hermanos, ese fue mi mensaje y me parece bueno que crezcan todos juntos y en paz".
Finalmente, el exdelantero se refirió a los cuestionamientos recibidos por la organización de su tiempo familiar: "Me han criticado un montón de veces y no saben el por qué de todas las cosas. Yo tomo con tranquilidad, estoy siempre presente, me tomo aviones de acá para allá y dentro de un par de semanas va a ser todo en Argentina". En cuanto a la logística del traslado de sus hijos menores, precisó que "en dos semanas está la última vacuna para Lando, ahí ya puede viajar y se vienen para acá".