La investigación por el hallazgo de un hombre muerto dentro de una pared en una obra en construcción dio un giro clave con la identificación de un sospechoso, que sería una persona del entorno de la víctima y con quien mantenía conflictos económicos.

El cuerpo fue encontrado oculto detrás de una estructura construida de manera irregular, lo que encendió las alertas de los investigadores y permitió avanzar en la hipótesis de un crimen planificado para ocultar el cadáver.

Según los primeros datos de la causa, el principal sospechoso presenta tatuajes característicos que fueron mencionados en el expediente, además de un historial de deudas que lo vinculaban directamente con la víctima.

Los investigadores analizan si el móvil del crimen estuvo relacionado con conflictos económicos, en un contexto donde ambos mantenían relaciones previas que ahora son clave para reconstruir lo sucedido.

El cadáver fue hallado envuelto y cubierto con cal, un elemento que suele utilizarse para acelerar la descomposición y dificultar la identificación, lo que refuerza la hipótesis de un intento deliberado de ocultamiento.

En paralelo, se aguardan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer la causa de muerte y el tiempo que el cuerpo permaneció oculto en el lugar.

La causa continúa en etapa investigativa, con peritajes en curso y toma de testimonios, mientras la Justicia intenta esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades.