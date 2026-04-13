La denuncia de una vecina por un episodio de exhibicionismo ocurrido en inmediaciones del Parque volvió a poner en foco una problemática que, según residentes del lugar, se repite desde hace tiempo y genera creciente preocupación en el barrio.

El hecho más reciente ocurrió sobre calle Matías Zavalla, en cercanías de Falucho, cuando una mujer caminaba junto a su hija. Según relató, un hombre comenzó a acercarse de manera sospechosa e intentó realizar un acto de exhibicionismo. La situación fue contenida por la propia madre, que lo enfrentó a los gritos hasta que el sujeto se retiró. El episodio fue registrado y difundido en redes sociales como forma de alerta.

Sin embargo, vecinos aseguran que no se trata de un hecho aislado. De acuerdo a testimonios recogidos en la zona, el hombre —identificado como R L— presenta un cuadro de salud mental diagnosticado desde hace años y actualmente se encuentra sin tratamiento ni contención.

“Hace como dos años que no está medicado y ha ido empeorando”, explicó un vecino que lo conoce desde hace tiempo. Según detalló, anteriormente recibía asistencia del sistema de salud, incluso con medicación inyectable que contribuía a estabilizar su conducta. “Con esa inyección tenía una conducta más saludable para todos”, sostuvo.

Actualmente, describen, la situación es de abandono. El hombre vive solo, sin acompañamiento familiar efectivo, y con condiciones precarias. “No sabemos si come, a veces alguna vecina le acerca comida. Anda por la calle a cualquier hora”, señalaron.

Uno de los puntos más sensibles para los residentes es la reiteración de conductas inapropiadas en la vía pública, especialmente en cercanías de una escuela. “Sabemos que hace exhibicionismo y lo hace con niños que pasan por la zona”, advirtieron, lo que incrementa el nivel de alarma entre las familias.

Además, se mencionaron episodios recientes de mayor gravedad, como el intento de contacto físico con una mujer, que derivó en la intervención de vecinos y la posterior actuación policial. No obstante, explican que las fuerzas de seguridad tienen limitaciones para intervenir. “La policía lo conoce, lo llevan, pero no lo pueden detener. No se puede hacer nada”, resumió el testimonio.

También señalaron que existiría una falta de respuesta por parte de organismos estatales. Según indicaron, se habrían realizado gestiones para que el hombre sea asistido en instituciones de salud mental, pero sin resultados concretos. “Nadie se hace cargo: ni la familia puede, ni el Estado responde”, afirmaron.

En ese contexto, los vecinos describen una situación compleja, donde conviven el temor por la seguridad cotidiana y la preocupación por el estado de vulnerabilidad del propio protagonista. “Es un problema de salud, pero también es un riesgo para quienes viven acá”, coincidieron.

El caso vuelve a exponer las dificultades en el abordaje de situaciones que combinan salud mental, contención social y seguridad pública. Mientras tanto, en el barrio aseguran que extreman cuidados, especialmente con niños y adolescentes, ante una problemática que —advierten— lleva años sin una solución de fondo.