El SEC celebró 109 años con un fuerte llamado a la defensa de los derechos laborales

Este 13 de abril no es un día más para los empleados de comercio de San Juan. El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) cumplió 109 años de vida institucional y lo celebró con un acto cargado de historia y un profundo análisis sobre el presente del trabajador mercantil. En diálogo con DIARIO HUARPE, la secretaria general Mirna Moral destacó la importancia de mirar hacia atrás para entender el presente.

“Cumplimos 109 años y para nosotros es muy importante hacer un homenaje a todos los que nos precedieron. Sin el granito de arena, sin los errores y los aciertos de esas conducciones, no tendríamos el sindicato que tenemos”, expresó Moral, quien rindió honor a los 21 secretarios generales que marcaron el camino desde 1917.

Una historia que nació entre patrones y empleados

Un detalle curioso que rescató la actual conducción durante el relevamiento histórico fue la dificultad para hallar registros visuales de las primeras décadas. “Desde 1917 a 1946 solo conseguimos la foto del señor Hill, que paradójicamente era uno de los dueños de Leforman. En sus comienzos, el sindicato tuvo hasta dueños de empresas que asumieron la responsabilidad de conducir y hacer valer los derechos”, relató la titular del gremio.

El fantasma de la reforma laboral

Más allá de la nostalgia y el reconocimiento, la jornada estuvo marcada por la preocupación gremial ante el escenario nacional. Moral fue contundente respecto a los intentos de modificación de las leyes del trabajo: “Hoy es una época compleja. Con esto de tratar de acortar o limitar derechos de los trabajadores, más que nunca se necesitan a los sindicatos”.

Respecto a la actual situación judicial de la normativa laboral, la dirigente recordó que “hay un juez que determinó dar marcha atrás y esos 80 artículos por ahora no están vigentes”. No obstante, advirtió sobre el futuro: “Si ya es difícil que se respeten los derechos con la ley actual, con estas modificaciones los trabajadores quedarían totalmente sin defensa”.

Un gremio con raíces

El aniversario concluyó con la reafirmación del compromiso del SEC de seguir siendo el pilar de contención para una de las masas de trabajadores más grandes de la provincia. “Esperamos que continúe la vigencia de la vieja ley para que el trabajador no pierda lo conquistado en estos 109 años”, cerró Moral.