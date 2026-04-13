Un pequeño pueblo europeo de apenas 250 habitantes lanzó una llamativa propuesta para revertir la despoblación: ofrece hasta 73 mil euros a quienes decidan mudarse y cumplir con una serie de requisitos, entre ellos tener hijos en edad escolar.

La medida surge tras el cierre de la única escuela local, que dejó de funcionar por la falta de estudiantes. Ante esta situación, las autoridades impulsaron un plan para atraer nuevas familias y reactivar la vida comunitaria.

El incentivo económico está destinado a cubrir gastos vinculados a la instalación, como la compra o refacción de viviendas, con el objetivo de facilitar el arraigo de los nuevos residentes.

Sin embargo, no se trata de una convocatoria abierta sin condiciones. Los interesados deben comprometerse a residir de manera permanente en el pueblo, integrarse a la comunidad y, en muchos casos, desarrollar actividades laborales o emprendimientos que aporten a la economía local.

El requisito central es contar con hijos en edad escolar, ya que la prioridad es reabrir la escuela y garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Este tipo de iniciativas se repite en distintas regiones de Europa afectadas por el envejecimiento poblacional y la migración hacia grandes ciudades, que dejan a pequeñas localidades al borde de la desaparición.

Con esta propuesta, el pueblo busca recuperar población, reactivar servicios básicos y asegurar su continuidad, apostando a nuevas familias que quieran cambiar de vida en un entorno más tranquilo.