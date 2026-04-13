Aprende a preparar merluza frita con una salsa especial de aceitunas

La preparación de filetes fritos en casa encuentra su mejor versión en esta propuesta que destaca por su simpleza y economía. Con apenas unos pocos elementos y una cocción veloz en aceite, se obtienen piezas de exterior crujiente y corazón suave que pueden servirse como plato principal o entrada informal.

Para alimentar a cuatro personas se requieren seiscientos gramos de filet de merluza, tres huevos, un diente de ajo, perejil fresco, sal, pimienta blanca molida, doscientos gramos de harina 000, cincuenta gramos de almidón de maíz y un litro de aceite de girasol. El primer paso consiste en descongelar el pescado mientras se organiza la mezcla de huevos con el ajo picado, el perejil y los condimentos.

El secreto de la textura reside en el doble componente del rebozado. Se debe realizar una combinación de harina con almidón de maíz para pasar las piezas de pescado por allí antes de sumergirlas en la mezcla de huevo y finalmente llevarlas a la fritura.

El diferencial de esta receta es su acompañamiento cremoso que se aleja de los aderezos tradicionales. Para la salsa se necesitan doscientos gramos de mayonesa, cincuenta gramos de aceitunas verdes, medio diente de ajo blanqueado y treinta gramos de leche entera. La elaboración es directa: se pican las aceitunas y el ajo para integrarlos con la mayonesa y la leche hasta obtener la consistencia deseada antes de salpimentar y llevar a la mesa.