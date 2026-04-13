La crisis en el estrecho de Ormuz sumó un nuevo capítulo de tensión internacional luego de que China fijara una postura firme frente al bloqueo naval impulsado por Estados Unidos. En ese escenario, el almirante Dong Jun dejó un mensaje directo hacia Washington: Beijing mantendrá su presencia y sus acuerdos en la región, sin aceptar interferencias externas.

“Nuestros buques transitan por las aguas del estrecho de Ormuz. Tenemos acuerdos comerciales y energéticos con Irán (…) y esperamos que nadie interfiera en nuestros asuntos”, sostuvo el jefe militar chino, marcando una línea clara en defensa de los intereses estratégicos del país asiático.

China reafirma su posición en medio del conflicto

Las declaraciones de Dong Jun se producen en un contexto de máxima tensión, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un bloqueo naval sobre Irán. La medida comenzó a regir este lunes luego del fracaso de negociaciones diplomáticas y contempla interceptar embarcaciones vinculadas al país persa.

Desde Beijing, la respuesta combina advertencia y cautela. Por un lado, China insiste en que continuará honrando sus acuerdos energéticos con Irán, un socio clave en el suministro de petróleo. Por otro, remarca que el estrecho de Ormuz —una vía por donde circula cerca del 20% del crudo mundial— debe permanecer abierto al comercio internacional.

En esa línea, el mensaje del almirante fue interpretado como una señal geopolítica: China no solo respalda la libre navegación, sino que también rechaza cualquier intento de limitar su acceso a recursos energéticos estratégicos.

Un escenario global cada vez más tenso

El endurecimiento del discurso chino se suma a un clima internacional ya cargado. Trump advirtió que cualquier embarcación iraní que se acerque al bloqueo será “eliminada”, elevando el tono del conflicto militar.

La escalada ya tiene impacto económico: el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril y los mercados globales reaccionaron con caídas ante el riesgo de una interrupción prolongada del suministro energético.

En paralelo, otras potencias también expresaron preocupación. China, junto a países europeos, llamó a la moderación y a una solución diplomática, advirtiendo que el bloqueo podría afectar gravemente la estabilidad global.

Intereses estratégicos en juego

Detrás de las declaraciones de Dong Jun se encuentra un interés central: garantizar el flujo energético hacia China. El país asiático es uno de los principales compradores de petróleo iraní, por lo que cualquier restricción en el estrecho de Ormuz impacta directamente en su economía.

Por eso, la frase “el estrecho de Ormuz está abierto para nosotros” no solo tiene un valor diplomático, sino también estratégico: marca la intención de Beijing de sostener su presencia en la zona incluso en un escenario de creciente militarización.