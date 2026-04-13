Tras su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Minería, formalizó la implementación obligatoria del Sistema Integral Minero (SIM). Este desarrollo, que incluyó la confección del Padrón Minero Digital y está en plena acción, se enmarca en el ambicioso proyecto de modernización del ministerio llevado adelante con el apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

A partir de esta normativa, los titulares de derechos mineros deberán abonar el canon correspondiente de manera exclusiva a través de los medios electrónicos oficiales. La medida, impulsada por la Secretaría Técnica, elimina definitivamente la gestión por vías físicas o no electrónicas, buscando asegurar que la información técnica y legal de cada yacimiento esté actualizada en tiempo real.

¿Qué es el canon y por qué es clave?

El canon minero es una obligación legal establecida por el Código de Minería de la Nación. Se trata de un monto anual por pertenencia que el concesionario debe abonar al Estado para mantener la vigencia de su derecho de explotación o exploración. Con la entrada en vigencia del SIM, los concesionarios ahora cuentan con un circuito digital único para:

Consultar online el Padrón Minero y la situación técnica de su derecho.

Verificar estados de deuda, periodos adeudados e intereses acumulados.

Generar boletas de pago y emitir reportes asociados de forma inmediata.

Plazos ineludibles: evitar la caducidad

El cumplimiento en término es fundamental para la seguridad jurídica de los proyectos en suelo sanjuanino. El Código de Minería fija dos vencimientos semestrales ineludibles: el 30 de junio y el 31 de diciembre.

La normativa es estricta: si transcurren dos meses desde el vencimiento de una anualidad sin que se registre el pago, la concesión caduca automáticamente. No obstante, existe el "mecanismo de rescate": una vez declarada la caducidad, el titular tiene 45 días para abonar la deuda con un recargo del 20%. Si ese plazo expira, el área queda vacante y disponible para nuevos solicitantes.

Acceso al sistema

La modernización no solo reduce los tiempos administrativos y los errores de registración, sino que también garantiza una trazabilidad absoluta sobre la administración de los recursos provinciales. Para realizar gestiones, los interesados deben ingresar al sitio oficial: https://simproduccion.sanjuan.gob.ar/.