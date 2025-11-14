En una sorprendente muestra de apoyo y dejando atrás viejos rencores, Maxi López se refirió al conflicto que atraviesan Mauro Icardi y Wanda Nara, hablando desde su rol de padre. López usó un tono calmado para referirse a la situación y admitió que le habló a la conductora de MasterChef para que esté tranquila y entienda que las menores deben pasar tiempo con su padre.

López enfatizó que cree que Icardi “tiene que disfrutar de sus nenas, que tiene que estar con las nenas”. Esta postura se basa en su propia experiencia, ya que él vivió en carne propia la situación cuando Wanda le negaba a sus hijos y estuvo varios años sin poder acercarse a ellos.

Maxi López resaltó que su principal preocupación son las hijas de Wanda, Francesca e Isabella: “Yo más que nada hablo por as las nenas. A las nenas de Wanda las quiero, son las hermanitas de mis hijos, y ojalá que pueda resolver”.

Respecto al tiempo que a él le tomó recomponer su vínculo con Nara, que fueron 12 años, López espera que Icardi pueda resolverlo en menos tiempo: “Ojalá que no le tarde 12 años”.

Sobre las imágenes que circularon de la China Suárez con Francesca e Isabella, López se mostró a favor, naturalizando la situación: "Está bien, tienen que naturalizar eso". Además, comentó sobre la propia Wanda Nara, afirmando: "Yo la vi bien a Wanda Solange, no la vi mal. Tiene que estar tranquila, porque si las nenas ahora están con el padre, tienen que estar con el padre".