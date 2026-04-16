Una serie de amenazas de tiroteo en escuelas encendió las alarmas en Mendoza y obligó a activar protocolos de seguridad inéditos en la provincia, tras la aparición de mensajes intimidatorios en al menos seis establecimientos educativos.

Las advertencias, de carácter anónimo, incluían frases como “mañana tiroteo en la escuela, no vengan”, lo que generó preocupación inmediata en autoridades, docentes y familias.

El caso salió a la luz a partir de un mensaje detectado en los baños de la Escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras, donde se encontraron referencias a ataques escolares históricos y amenazas explícitas.

Con el correr de las horas, se confirmó que no se trataba de un hecho aislado. Mensajes similares aparecieron en otras cinco escuelas secundarias ubicadas en Lavalle, Junín, San Rafael y el Gran Mendoza, lo que amplió el nivel de alerta.

Ante la gravedad de la situación, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Seguridad activaron un trabajo conjunto para dar respuesta rápida a este tipo de intimidaciones, en un contexto que consideran nuevo para la provincia.

Desde los organismos oficiales señalaron que estas amenazas podrían estar vinculadas a un fenómeno global, asociado a retos virales que circulan en redes sociales y que replican patrones de violencia escolar de otros países.

En paralelo, se avanzó en la elaboración de recomendaciones específicas para las instituciones educativas, ya que hasta el momento no existía un protocolo formal para este tipo de situaciones.

Entre las medidas en análisis, se evalúa la posibilidad de implementar controles a los alumnos antes del ingreso a clases, con intervención de la División Investigaciones de la Policía de Mendoza, que también trabaja en el análisis de los mensajes para identificar a los responsables.

El objetivo de las autoridades es prevenir cualquier situación de riesgo y establecer un esquema de actuación claro frente a amenazas que, por su magnitud y características, no tenían antecedentes en el sistema educativo provincial.