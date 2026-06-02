La salida de Claudio Úbeda abrió una nueva etapa en Boca. Tras la decisión de Juan Román Riquelme de no renovarle el contrato al entrenador, la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante para encarar la segunda parte de la temporada.

La noticia fue comunicada este lunes por Marcelo Delgado, director deportivo del club. El vínculo de Úbeda finalizará el 30 de junio y la idea de la dirigencia es tener definido al nuevo entrenador antes del 18 de junio, fecha en la que el plantel volverá a los entrenamientos en Ezeiza.

El principal candidato es Néstor Lorenzo. El actual técnico de la selección de Colombia mantiene una buena relación con Riquelme y aparece como uno de los nombres que más seducen a la dirigencia. Sin embargo, su participación en el Mundial 2026 podría complicar una llegada inmediata.

Otro de los apuntados es Mariano Herrón, hombre de confianza del presidente y uno de los nombres que más fuerza ganó en las últimas horas. Su cercanía con Riquelme y su conocimiento de la estructura del club lo posicionan como una alternativa concreta.

Entre los entrenadores con experiencia también aparecen Ricardo Zielinski, Rubén Darío Insua y Gustavo Costas. En el caso de Costas, su reciente salida de Racing lo convierte en uno de los candidatos con mayor disponibilidad.

La lista se completa con Cristian Kily González, quien ya manifestó públicamente su deseo de dirigir al Xeneize; Jorge Sampaoli, ofrecido a la dirigencia; Roberto Ayala, actual ayudante de Lionel Scaloni; y Alfredo Berti, aunque su situación contractual y judicial representa una dificultad adicional.

Con la pretemporada cada vez más cerca y compromisos importantes en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, Boca deberá acelerar la elección de su próximo entrenador para comenzar cuanto antes la preparación del equipo.