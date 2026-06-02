Una persona sorda que llega a un hospital suele depender de un familiar o de un intérprete para explicar qué le ocurre y comprender las indicaciones de un médico. Con el objetivo de reducir esa barrera, la Universidad Católica de Cuyo comenzó este lunes a dictar el curso de lengua de señas para estudiantes de quinto año de Medicina, una iniciativa que busca mejorar la atención de pacientes sordos en el sistema de salud.

La incorporación del espacio curricular comenzó formalmente este 1 de junio y representa un paso importante en materia de inclusión dentro de la formación médica. La propuesta surgió a partir de un trabajo conjunto entre la Universidad Católica de Cuyo y la Asociación de Sordos de San Juan, que impulsó el proyecto para acercar herramientas de comunicación a los futuros profesionales.

"El objetivo es que los estudiantes puedan reconocer dolencias y comprender las necesidades del paciente desde el inicio de la consulta, sin intermediarios, superando así la primera barrera de comunicación que enfrentan las personas sordas al asistir a un médico", explicó Alicia Ortiz, intérprete de lengua de señas y una de las impulsoras de la iniciativa, a DIARIO HUARPE.

De izquierda a derecha: Lucía Rodríguez, instructora de lengua de señas; Alicia Ortiz, intérprete; Melisa Becerra, directora de la Subcomisión de Intérpretes; y Romina Toraza, directora de la Subcomisión de Lengua de Señas de la Asociación de Sordos de San Juan.

Aunque el convenio fue firmado el 9 de marzo, el proyecto ya había sido aprobado por la universidad en noviembre del año pasado. Finalmente, este lunes comenzó el dictado del curso, que tendrá una duración de cuatro meses y una clase semanal, adaptándose a la carga horaria de los alumnos que transitan el último año de la carrera.

Ortiz destacó que el contenido fue desarrollado específicamente para estudiantes de Medicina y contempla situaciones vinculadas a la práctica profesional. "El programa completo fue pensado exclusivamente para ellos. No es una enseñanza general de lengua de señas, sino que está orientada a las necesidades que pueden surgir durante una consulta médica", señaló.

La capacitación combinará contenidos teóricos y prácticos. Durante el cursado, los estudiantes participarán de simulaciones y ejercicios junto a personas sordas que colaborarán voluntariamente para recrear situaciones reales de atención sanitaria.

Alicia Ortíz, directora de la subcomisión; Rosa Contreras, jefa de la carrera de Medicina y Leonardo Pérez, presidente de la Asociación de Sordos durante la firma del convenio.

La enseñanza estará a cargo de integrantes de la comunidad sorda, acompañados por intérpretes que facilitarán el proceso de aprendizaje. Entre ellas se encuentra Lucía Rodríguez, instructora sorda que participa del dictado de los contenidos.

La iniciativa busca dar respuesta a una problemática cotidiana para miles de personas sordas. Según datos aportados por la Asociación de Sordos de San Juan, entre el 3% y el 5% de la población de la provincia es sorda y cerca del 80% utiliza la lengua de señas como principal herramienta de comunicación.

La expectativa es que los futuros médicos incorporen herramientas básicas que les permitan establecer una comunicación inicial y directa con sus pacientes. "Queremos que cuando una persona sorda llegue a un hospital encuentre un profesional que pueda saludarla, tomar sus datos, comprender qué síntomas tiene y comenzar la atención sin depender de terceros", sostuvo.

Con el inicio de esta materia, la Universidad Católica de Cuyo dio el primer paso para incorporar la lengua de señas a la formación de futuros médicos, con la mirada puesta en una atención sanitaria más accesible e inclusiva para la comunidad sorda de San Juan.