Una cama, un baño cercano y rastros de sangre. Esos son algunos de los elementos que encontraron los investigadores en la habitación donde creen que Claudio Barrelier asesinó a Agostina Vega, la adolescente de 16 años hallada sin vida tras permanecer desaparecida durante varios días en Córdoba.

La reconstrucción de la fiscalía ubica el crimen dentro de una pieza que el acusado utilizaba de manera exclusiva en una vivienda ubicada en barrio Cofico. Según la investigación, ese espacio había sido acondicionado por Barrelier en un sector que originalmente funcionaba como garaje y se había transformado en un ambiente independiente dentro de la propiedad.

La casa está ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800 y pertenece a la pareja del acusado. Allí convivían Barrelier, su novia y la hija de ambos. Además, otra parte de la vivienda estaba ocupada por inquilinos.

De acuerdo con fuentes del caso, el sospechoso había reservado para sí una habitación equipada con una cama y un baño cercano. Ese lugar es hoy uno de los puntos centrales de la investigación judicial.

Durante los allanamientos, los peritos encontraron manchas y rastros biológicos de interés para la causa. Aunque los investigadores sospechan que alguien intentó limpiar la escena después del crimen, lograron recolectar muestras de sangre que serán sometidas a distintos análisis para determinar su origen.

La importancia de esa habitación también radica en otro elemento clave de la investigación: las cámaras de seguridad registraron a Agostina ingresando a la vivienda junto a Barrelier. Según la fiscalía, la adolescente nunca volvió a salir de allí.

Los investigadores sostienen que la joven llegó hasta el domicilio engañada. Antes del encuentro, les había comentado a amigas que el hombre le había prometido una sorpresa relacionada con su madre. Esa versión forma parte de la hipótesis que intenta explicar cómo logró convencerla de acudir a la vivienda.

La autopsia determinó que Agostina murió por asfixia. Además, los peritos detectaron posibles signos de abuso sexual, elementos que también forman parte de la investigación. Para los fiscales, el mecanismo utilizado podría explicar por qué ninguna de las personas que se encontraba en la casa escuchó lo ocurrido durante la noche del crimen.

La principal hipótesis sostiene que el femicidio ocurrió entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 5 de la madrugada del domingo siguiente. Después, siempre según la reconstrucción judicial, Barrelier habría desmembrado el cuerpo y trasladado los restos en su vehículo hasta un descampado de Ampliación Ferreyra, donde fueron encontrados durante los rastrillajes.

Mientras la investigación avanza, otro antecedente volvió a quedar bajo la lupa. En mayo de 2025, una mujer escapó de la misma vivienda semidesnuda y con las muñecas atadas. Ese episodio derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad que mantuvo a Barrelier detenido durante 20 días antes de recuperar la libertad bajo fianza.

Por ahora, la Justicia considera que el acusado habría actuado solo. Sin embargo, las pericias sobre la habitación y los elementos secuestrados serán determinantes para reconstruir con precisión qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Agostina Vega.