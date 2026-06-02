Un rápido operativo policial desplegado durante la madrugada del domingo en Capital permitió frustrar un intento de robo en una vivienda y terminó con la detención de dos jóvenes que fueron sorprendidos merodeando por los techos de varios inmuebles de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:36 en inmediaciones de avenida Rioja y Maipú, cuando operadores del sistema de emergencias 911 recibieron una alerta que advertía sobre la presencia de dos hombres desplazándose por los techos de distintos domicilios y locales comerciales.

El sitio elegido por los malvivientes para cometer el ilícito.

La intervención quedó a cargo de efectivos de la Comisaría 2ª que se movilizaron a bordo de los móviles Cobra 15, Cobra 14 y Cobra 21. Según informaron fuentes policiales, el operador de turno aportó las características físicas y la vestimenta de los sospechosos, datos suministrados por la persona que realizó el llamado de emergencia.

Uno de los sujetos vestía una gorra roja, campera inflable negra y pantalón verde, mientras que el segundo llevaba ropa oscura. Ambos fueron descriptos como de contextura delgada y estatura media a alta.

Al llegar al lugar, los uniformados iniciaron recorridas y tareas de observación en los alrededores de los locales Diverkids y Alvano Construcciones. Durante esas maniobras, los efectivos detectaron señales luminosas provenientes desde el interior de una vivienda, como si alguien estuviera realizando cambios de luces con una linterna hacia los techos.

Por este espacio de luz los sujetos pretendían ingresar a cometer el robo.

Ante esa situación, personal policial ascendió a los techos de los inmuebles para verificar la situación. Allí constató que una claraboya presentaba signos de haber sido violentada, lo que reforzó las sospechas de un posible intento de ingreso ilegal al domicilio.

Posteriormente, los efectivos entrevistaron al propietario de la vivienda desde donde provenían las señales luminosas. El hombre manifestó que observó a dos hombres con las características descriptas manipulando y forzando la claraboya con aparentes intenciones de ingresar a la propiedad.

Con esa información, la búsqueda se intensificó en las inmediaciones. Minutos más tarde, personal apostado sobre la vía pública observó a dos sujetos que coincidían plenamente con las características aportadas por el denunciante. Ambos caminaban por avenida Rioja hacia el este, en cercanías de la intersección con calle Maipú.

Los sospechosos fueron interceptados por el oficial ayudante Edgar Herrera y la cabo Tamara González. Según la versión policial, al momento de la aprehensión los jóvenes reaccionaron de manera hostil y se ofuscaron con los uniformados, por lo que fue necesario utilizar la fuerza pública para concretar el procedimiento.

Los detenidos fueron identificados como Darío Martín Bustos Morales, de 18 años y domiciliado en Chimbas, y Sebastián Nahuel Olmos, de 22 años, domiciliado en el departamento Santa Lucía.

Tras la detención, los efectivos dieron intervención al Sistema Acusatorio. Minutos después se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Francisco Montaño, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa.

La investigación continuó para determinar con precisión la participación de ambos sospechosos en el intento de ingreso a la vivienda ubicada sobre avenida Rioja y establecer si actuaron solos o contaron con colaboración de terceros. Mientras tanto, los dos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia.