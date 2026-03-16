Michael B. Jordan alcanzó la gloria en la 98.ª edición de los Premios de la Academia al coronarse como mejor actor por su trabajo en «Sinners». El intérprete marcó un hito al ser el primero en ganar por un doble papel de gemelos y se posicionó como el sexto actor negro en recibir este honor, venciendo a figuras como Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

Tras subir al escenario, un conmovido Jordan declaró que «Dios es bueno» y expresó su gratitud hacia su familia, con una mención especial a su madre presente en la ceremonia.

Desde Inglaterra, el Bournemouth festejó el éxito del actor, a quien consideran parte de su círculo íntimo. El club manifestó en sus redes: «Felicidades a Michael B. Jordan por ganar el premio al mejor actor en los Óscar anoche. Un día de orgullo para la familia Cherries».

Esta relación comercial inició a finales de 2022, cuando Jordan se integró como socio minoritario al consorcio de Bill Foley y Nullah Sarker tras la salida de Maxim Demin. Su rol es clave para la «internacionalización» y el marketing global del equipo, siguiendo la premisa de Foley de «siempre adelante, nunca atrás».

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Actualmente, mientras el club busca su permanencia en la Premier League y moderniza sus instalaciones, la victoria de Jordan potencia su alcance comercial previo al encuentro del 20 de marzo ante el Manchester United.