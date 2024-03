“Mientras todos se morían” es una cruda obra de teatro que se podrá ver el próximo 24 de marzo, en otro día de la Memoria. La cita será en la sala de Titeres en Serio, ubicada en Juan B. Justo Sur 335, en Rivadavia, a las 20.30. Las entradas se pueden conseguir por Eventbrite y tienen un valor de $2.500 (más gastos de servicio), si no el mismo día de la función a $3.000.

Es una obra sobre mujeres secuestradas en la dictadura militar. Contará con las actuaciones de Sole Quinto, Celi Carrascosa, Eva Camus y Sole Martinasso. Gerardo Molina también forma parte del elenco, que tiene la dirección de Matías De La Cruz y Juan Manuel Flores y la asistencia de dirección de la “Negra” Gutiérrez. Esta es una producción de El Deseo.

DIARIO HUARPE habló con su director, Matías, para conocer el origen de una propuesta cruda en un tiempo de negacionismo.

Teatro histórico, teatro para no olvidar

Recuerdo la primera propuesta de Matías, antes de El Deseo. “Tumba Madre” mostraba como era la cotidianeidad de una familia que vivía con un héroe de Malvina. Lo incómodo que so volvía una familia controlando las pesadillas de un hombre, de un veterano, de un patriota.

Esa misma materia prima es la cocina De la Cruz y Flores. Es poner en cuerpo lo que se salta de los manuales de historia, lo que se atenúa en una pantalla. “Lo que van a ver el 24 es una propuesta muy cruda. Sencilla, pero con un trabajo actoral muy fuerte. Son 40 minutos escénicos que pesan en el cuerpo”, comenta el director.

Con un fuerte trabajo histórico, la obra recopila archivos, documentación y entrevistas. Todo eso lo traduce en un lenguaje sobre el escenario. Además, tomaron la posta de abordar un tema que desde el gobierno nacional pone en duda la cifra de los 30.000 desaparecidos. “Llevamos a cabo un propuesta en un momento tan particular de nuestro país. No nos olvidemos de la historia. Que se ponga en duda esta altura del país, es algo que nos duele. Sobre todos a los que lo tenemos presente. No tiene que ver con una línea política u otra, sino con ser argentino”, agregó.

La empatía del texto

Para construir una obra histórica, con pretenciones de representación, hay que caminar sobre una fina línea y no caer ni en la parodia ni la rígida solemnidad. Sobre esto, DIARIO HUARPE quiso saber cómo es el proceso para hacerlo.

“Trabajamos mucho más la investigación y trabajos de mesa, que tienen que ver con la composición de personajes, que los ensayos en sí. Porque si nosotros tenemos un buen trabajo de mesa y un buen trabajo de composición de personajes, los ensayos son mucho más fructíferos y se aprovechan mucho más. De hecho, es clave ese trabajo que te estoy diciendo. El trabajo de mesa, de composición, de investigación, el trabajo de ver, leer, escuchar, hablar, ir a lugares, conocer lugares, conocer la historia de esos lugares, que nos cuenten. Acá en San Juan se nos hace un poco más difícil por ahí conseguir personas que tengan ganas de hablar, pero lo hemos logrado de alguna manera. Y me refiero a que tengan ganas de hablar nuevamente y tocar un tema tan delicado a ex detenidos y detenidas, torturados y torturadas. Digo, buscamos la manera de que todo eso lleve al trabajo final. Como te digo, es mucho más fuerte el trabajo que hacemos previo, de mesa, de investigación, de composición, que los ensayos escénicos y demás. Trabajamos mucho más lo otro. Cuando llegamos a elaborar la escena, ensayos escénicos, ahí vemos el resultado. Si funcionó o no funcionó el trabajo de mesa. En algunos casos funciona, en otros casos es directamente buscar la manera de que la dirección escénica lleve a la artista o al artista hacia lo que busca, ¿no?”, cerró De la Cruz.