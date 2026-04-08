Boca Juniors aterrizó esta tarde en Buenos Aires con tres puntos de oro bajo el brazo tras vencer a la Universidad Católica en el debut de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, no todo es alegría en el mundo xeneize: Miguel Merentiel terminó el encuentro con una molestia física y su presencia el próximo sábado ante Independiente es una verdadera incógnita.

El delantero uruguayo, pieza clave en el esquema de Claudio Úbeda, fue reemplazado promediando el segundo tiempo por Ander Herrera. Lo que parecía un cambio táctico para refrescar el equipo terminó siendo una medida de precaución ante un físico que dijo "basta".

El parte del DT: "Dolor en el pubis"

En la conferencia de prensa posterior al triunfo en Santiago, el entrenador azul y oro fue claro sobre la situación de la Bestia: "Miguel ya estaba en el entretiempo con un dolor en el pubis y por eso fue el primer cambio", reveló Úbeda.

La zona del pubis es traicionera para los futbolistas y el cuerpo técnico no quiere arriesgar a perder a su goleador por un tiempo prolongado, teniendo en cuenta el exigente calendario que se avecina.

Un calendario que mete presión

La duda sobre Merentiel no solo pasa por el clásico del sábado a las 19:30 en La Bombonera. En el horizonte de Boca asoman dos compromisos vitales: el martes ante Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Libertadores, y el domingo 19 de abril, el Superclásico ante River en el Monumental.

Por esta razón, el cuerpo médico evaluará al uruguayo en los entrenamientos de esta semana para decidir si juega contra el Rojo o si le dan descanso para que llegue al 100% a la cita en Núñez.

La sociedad con Bareiro, en suspenso

Quien sí llevó tranquilidad fue Adam Bareiro. El paraguayo, autor del segundo gol en Chile, también dejó el campo antes del final, pero Úbeda aclaró que fue simplemente por cansancio extremo.

En caso de que Merentiel no llegue, Bareiro perderá a su socio más letal. En lo que va del año, la dupla ha sido infalible: jugaron 8 partidos juntos y marcaron 9 goles (cinco del paraguayo y cuatro del uruguayo). Cabe recordar que la Bestia ya se perdió el arranque de este 2026 por un desgarro en el gemelo, una muestra de que su entrega física constante a veces le termina pasando factura.