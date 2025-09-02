El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica al acusar públicamente a un grupo de periodistas de formar parte de una “red de espionaje ilegal”, tras la filtración de audios internos de la Casa Rosada que circularon durante el fin de semana.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario afirmó: “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”. La declaración se dio en el marco de la fuerte tensión generada por la difusión de conversaciones privadas de funcionarios del entorno presidencial.

Milei cargó duramente contra los comunicadores que, según su visión, estarían involucrados en maniobras de inteligencia. “Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real”, escribió, reforzando su acusación contra sectores de la prensa.

El jefe de Estado remarcó que no permitirá privilegios en el trato judicial de los señalados. “No están por encima de la ley”, advirtió. Y agregó: “Se creen impunes y no lo son”, en un claro mensaje de que impulsará acciones contra los responsables.

Desde Casa Rosada evitaron dar precisiones sobre los próximos pasos institucionales, aunque fuentes cercanas al oficialismo aseguraron que se están “evaluando presentaciones judiciales” contra quienes resulten responsables de la filtración.