La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado modificaciones en los requisitos para acceder a la Asignación Familiar por SUAF, lo que podría implicar que algunos beneficiarios dejen de recibir el pago correspondiente.

Estas nuevas condiciones han generado inquietud entre los titulares de la asignación, dado que los cambios podrían afectar la continuidad del cobro para ciertos grupos de personas.

Publicidad

Desde ANSES se recomienda a quienes reciben la asignación familiar que estén atentos a las notificaciones oficiales y verifiquen si cumplen con las nuevas exigencias para mantener el beneficio.

En caso de dudas o inconvenientes, el organismo pone a disposición canales de comunicación para brindar asesoramiento y evitar interrupciones en los pagos.