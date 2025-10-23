El calor volverá con fuerza a la provincia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 23 de octubre San Juan tendrá una jornada mayormente estable y muy calurosa, con una temperatura máxima que alcanzará los 33°C y una mínima de 16°C.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos leves del norte y noroeste, entre 13 y 22 km/h. Hacia el mediodía y la tarde, el sol se asomará entre algunas nubes, manteniendo un ambiente seco y una sensación térmica elevada.

Para la noche, el SMN anticipa que el cielo seguirá parcialmente nublado, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, aunque sin probabilidad de lluvias.

El viernes se espera un leve descenso de la temperatura, con una máxima prevista de 26°C, antes de que el fin de semana vuelva a traer condiciones agradables y cielos parcialmente despejados.