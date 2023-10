Milei armó un nuevo grupo y llamó a una reunión de emergencia para bajar línea a su tropa

Depende la óptica con la que se la mire, el resultado de las elecciones generales de ayer fueron un baldazo de agua fría o mal rato pasajero, esta última sobre la perspectiva de que, en su primera elección, Javier Milei todavía continúa con chances significativas de ser electo presidente el próximo 19 de noviembre.

En la previa de los comicios, eran pocos quienes presagiaban un triunfo en primera vuelta. La mayoría de estos referentes con los que pudo hablar este medio lo aseguraban en el medio del fulgor del cierre de campaña que Milei llevó a cabo el pasado miércoles, cuando convocó a casi 17.000 en el Movistar Arena.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, ese clima fue virando con el pasar de los días. Ninguno de los dirigentes libertarios clamaba con que iba a haber un balotaje con Patricia Bullrich, dado que presumían que le quitarían puntos y que llegarían arriba de los 35 puntos y ampliarían su margen electoral frente a Sergio Massa, a quien lo veían estancado o con pocos puntos de ascenso.

Ese mismo escenario era el que, aun así, mantenía viva las ilusiones de que Milei pudiera llegar a una segunda vuelta con una particular holgura. "No me sorprendería que Massa se baje los días después del domingo", marcaba días antes un operador libertario, quien recurría incontables veces al antecedente histórico de la baja de Carlos Menem ante el balotaje con Néstor Kirchner en 2003.

Veinte años después, la historia se repite, con figuras similares, pero con el escenario ligeramente invertido. El economista libertario y seguidor fiel del exmandatario riojano se medirá con uno de los funcionarios-herederos de los años kirchneristas. ¿La victoria repetirá nuevamente para el mismo bando?

Esa misma pregunta es la que ya mismo se hacen desde el búnker libertario. Dado que restan menos de un mes para las elecciones, a raíz del sorpresivo resultado de las generales, el presidenciable reconoció desde el primer minuto en el que salió a hablar en su búnker que debe barajar nuevamente y flexibilizar su estrategia si es que quiere ganar.

Publicidad

El viraje en el búnker de Milei

Afirmó que, rumbo a la segunda vuelta del 19 de noviembre, La Libertad Avanza está "en carrera" porque "dos tercios de la población no quiere al kirchnerismo, y le vamos a abrir la puerta a todos, hacemos tabula rasa y comenzamos a dar otra pelea".

Al ser consultado sobre sus diferencias con Bullrich, a quien incluso llegó a acusar de "terrorista", cuestión que fue judicializada, afirmó que "podemos hacer una catarsis de las diferencias o nos ponemos todos del mismo lado y le ganamos al kirchnerismo". Incluso, en diálogo con El Observador se inclinó a poder sumarla de cara a un eventual próximo gobierno.

La estrategia de "Kirchnerismo o libertad" con la que Milei salió hoy a la mañana ya había sido preparada previo a las elecciones del domingo. "Si no queremos perder el País en manos de este gobierno de delincuentes es fundamental que todos los que queremos un cambio trabajemos juntos, refrendó el candidato con un video de dos minutos en su cuenta de X.

Sin embargo, ahora esa estrategia se resignificó este domingo, dado que el acercamiento discursivo que tendrán que hacer con los diferentes actores de la oposición del que necesitan votos es total: tanto por pedidos expresos como una reorientación de algún segmento de su armao político como de su plan de gobierno. Es decir, ofrecer cierta flexibilización para asegurar el apoyo de algunos dirigentes de cara al balotaje.

La reunión secreta que organizan para reencauzar la campaña

Al igual que logró hacer Sergio Massa luego de las primarias de agosto, el objetivo para Javier Milei también será la de alinear aún más el frente interno.

A merced de eso, El Cronista supo que en La Libertad Avanza armaron un grupo de WhatsApp con los principales 20 referentes del espacio, en el cual convocaron a una reunión de urgencia para establecer las bases que harán a la campaña de la segunda vuelta. Con ubicación desconocida, el cónclave se hará a las 20 horas de mañana y forzó a algunos candidatos a viajar a Buenos Aires de último momento para poder asistir.

Desconociéndose la precisión de lo que se hablará en el mitin, habrá una charla al respecto de qué se realizará en las próximas semanas. Se especula con que habrá una fuerte bajada de línea para cuidar las declaraciones públicas y realizar una campaña pulcra en términos discursivos.

Esto se debe al antecedente de la última semana: el episodio de la diputada electa Lilia Lemoine y el "renunciamiento de la paternidad" generó un fuerte repudio público, lo que hizo sonar las alarmas hacia el interior de la alianza sobre la vía libre que le habían dado a candidatos de relativa importancia para que se explayen en medios de comunicación.

También apareció como gravísimo error no forzado el realizado por Alberto Benegas Lynch (h.), quien por invitación de Milei fue invitado a disertar a su cierre de campaña y minutos antes de que él apareciera llamó a "romper relaciones con El Vaticano". A pesar de que las declaraciones fueron a título personal y de que eso sería irrealizable en un eventual gobierno mileista, la estrecha influencia ideológica que él mantiene sobre el presidenciable hizo que el dispositivo libertario tuviera que doblegar esfuerzos para disminuir un daño que ya se había hecho.