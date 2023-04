Javier Milei, diputado nacional y precandidato a presidente de la Nación, llegó a San Juan para hablar sobre economía y brindar sus posibles propuestas. En este sentido, si bien visitó la provincia con el objetivo de apoyar a sus aspirantes a la gobernación, pertenecientes actualmente al Frente Desarrollo y Libertad, el líder de La Libertad Avanza evitó provincializar su charla y su contenido político y, de hecho, no hubo foto con los candidatos sanjuaninos. Más bien, manifestó que la solución a los problemas de la Argentina es la eliminación del Banco Central y la dolarización de la moneda. Afuera de la charla, cientos de personas lo aclamaron y quisieron tener algún contacto con él mientras caminaba la peatonal de la ciudad.

El diputado nacional hizo un breve recorrido de la historia económica de la Argentina y llegó a la conclusión que, para solucionar los serios problemas de inflación que atraviesa el país, la solución es "sacarle el mono a la navaja", es decir, "alejar a la casta política del dinero público". La respuesta al cómo, para Milei, es dolarizar la economía y cerrar el Banco Central. En medio de sus propuestas, no gastó tiempo en pegarle al gobierno nacional (Juntos por el Chorro, según sus propias palabras), diciendo que lo que se hizo estos cuatro años es una antigestión. Tampoco dudó en pegarle a Juntos por el Cambio, o como dijo él, "Juntos por el Cargo".

Publicidad

"Lo que propongo, la dolarización, no es una solución mágica. Es algo que ya venimos hablando desde el siglo XIX. El que no lo entiende, es porque se pone el cartel en la frente de bruto, y si es pelado se le nota más todavía. Técnicamente esto se puede hacer, el problema no es un problema técnico, es político, porque ellos la quieren todo para pasársela de fiesta", manifestó Milei, pegándole a toda la "casta".