El Tribunal Electoral de San Juan instó a la subagrupación Evolución Liberal, de Unidos por San Juan, a cambiar el color del voto, ya que el modelo presentado este lunes terminó siendo diferente al que exhibieron con antelación. Con 48 horas para arreglar la boleta, se desató una nueva novela entre el candidato a gobernador que encabeza este sublema, Sergio Vallejos, y la aspirante al mismo cargo de Desarrollo y Libertad, Paola Miers.

Las acusaciones cruzadas no solo se centran en torno al color, sino que además, al parecer, el empresario textil habría querido meter, a último momento, un diseño con la cara del precandidato a presidente y líder libertario, Javier Milei. "Tiene que entender que él no quiere relacionarse con gente de Juntos por el Cambio, no respeta las decisiones individuales de nuestros candidatos ni tampoco de la Justicia", dijo Miers a DIARIO HUARPE.

Adriana García Nieto, miembro del Tribunal Electoral de la Provincia, explicó que se le solicitó a Vallejos cambiar el color amarillo de la boleta que presentó en la mañana de este lunes, en plena oficialización de votos. En este sentido, según indicó, el diseño que Evolución Liberal había exhibido con antelación era de un color mostaza anaranjado y era ese el permitido por las autoridades. Cuestión que cambió rotundamente a último momento. Además, el candidato a gobernador habría querido meter un diseño a último momento con la cara de Milei, acción que no fue permitida.

Cuando a Vallejos se le comunicó esta situación comenzó una discusión en medio de la oficialización de boletas. El aspirante a gobernador quiso tomar la palabra, pero no pudo porque no es apoderado de su partido. Miers, por su lado, es a su vez candidata y apoderada, y por eso sí pudo explicar la impugnación para con la boleta de Evolución Liberal. Esto generó un desencuentro entre ambos y Vallejos tuvo que ser retirado de la sala.

En medio de esta situación, se desató una gran polémica entre Vallejos y Miers. Como ya sucedió antes, hay acusaciones cruzadas. Desde el lado de la referente del sublema "El Rugido de la Libertad", plantean que hay un uso indebido tanto de los colores como de la imagen de Milei, aunque la misma no haya sido utilizada en los votos actuales. Por el otro lado, aducen que hay un ensañamiento político para con Evolución Liberal.

"Este muchacho tiene que entender, hay órdenes judiciales, hay verbalizaciones desde Milei que no quiere relacionarse con nadie del PRO. No es porque sea Vallejos, va más allá. Tiene que respetar a las autoridades, a la Justicia", planteó Miers.

Por el contrario, Vallejos aseguró que "hay un ensañamiento" por parte de la Justicia y del frente Desarrollo y Libertad, ya que supuestamente es la única lista en la que hay persecuciones por sus símbolos y colores.

Todas las boletas, de los cuatro frentes. Foto: Diario Huarpe.

Mientras tanto, el candidato a gobernador tiene 48 horas para cambiar el color y volver al tono amarillo mostaza que habían elegido con anterioridad. Sin embargo, no es el único que tiene que hacer cambios. Es el caso de Juntos, de Marcelo Arancibia, que tendrá que modificar el nombre de los comicios, y pasar de "elecciones generales" a "elecciones provinciales y municipales". El resto de los votos, están oficializados.

García Nieto indicó, por su parte, que estos procedimientos son de total normalidad y que suceden en todas las elecciones. "Lo único que espero es que todos puedan participar", manifestó.