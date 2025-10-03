El presidente Javier Milei reprogramó sus visitas a Entre Ríos y Santa Fe, y finalmente arribará este sábado a la Región Centro. Según pudo reconstruir Infobae, estará en ambas provincias al menos desde el mediodía, en el marco de una estrategia política que apunta a reforzar lazos con mandatarios provinciales y militancia de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En su primera escala, Milei llegará a Paraná, donde mantendrá una reunión a solas con el gobernador Rogelio Frigerio en un hotel de la costanera. La actividad marcará un gesto de cercanía con el mandatario entrerriano, a quien el Presidente incluyó dentro del grupo de dirigentes con afinidad política. “Nosotros, con los gobernadores que tenemos afinidad, seguimos teniendo una excelente relación. La agenda de Lisandro Catalán (el nuevo ministro del Interior) está muy activa”, sostuvo Milei en declaraciones a A24.

Publicidad

Tras el encuentro privado, el jefe de Estado partirá rumbo a Santa Fe para cumplir compromisos en esa provincia. Finalizadas esas actividades, regresará a Paraná, donde encabezará un acto en la costanera, en la intersección de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás. De acuerdo a fuentes de la organización, se prevé una caminata y posterior contacto con simpatizantes. La intención, remarcaron, es que Milei “vuelva a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, que salude y esté cercano a la gente”.

La gira por la Región Centro se enmarca en un replanteo de la relación con los mandatarios provinciales. “Podés tener diferencias, que en el período electoral se exacerban. En los procesos electorales, los que se pelean son los que son parecidos”, expresó Milei, al justificar su estrategia de tender puentes con gobernadores aliados.

Publicidad

El viaje también coincide con la inminente presentación de su nuevo libro La Construcción del Milagro, que será lanzado en el Movistar Arena. La obra, de 575 páginas y publicada por la editorial Hojas del Sur, lo muestra en la portada con la banda presidencial y una motosierra dorada, bajo la inscripción “Las fuerzas del cielo”.

En la agenda inmediata, el Presidente prepara además otra visita a Corrientes, donde tiene previsto respaldar a los candidatos libertarios de la región, reforzando así su presencia en el litoral en plena campaña electoral.