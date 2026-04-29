Monotributo: qué gastos controla ARCA para recategorizar y multar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso la lupa sobre los contribuyentes del Régimen Simplificado. En una nueva ofensiva para detectar irregularidades, el organismo reforzó el cruce de datos automático para identificar a aquellos monotributistas cuyos gastos personales o movimientos financieros no coinciden con los ingresos declarados en su categoría.

El control ya no se limita solo a la facturación emitida, sino que abarca un seguimiento detallado de consumos con tarjeta, viajes al exterior, pagos de expensas, cuotas de colegios y, fundamentalmente, movimientos en billeteras virtuales como Mercado Pago, Modo o Personal Pay.

Los gastos que "disparan" la alerta

ARCA busca detectar discordancias graves que sugieran que el contribuyente debería estar en una categoría más alta o, directamente, en el Régimen General (Responsable Inscripto). Los principales focos de conflicto son:

Compras de bienes de alto valor: Adquisición de vehículos o inmuebles que no guardan relación con la categoría.

Consumos elevados: Gastos acumulados en tarjetas de crédito o débito que superan los ingresos permitidos.

Depósitos bancarios: Cuando el dinero que ingresa a las cuentas es superior al monto total facturado.

Billeteras virtuales: Las plataformas digitales están obligadas a informar mensualmente los movimientos de sus usuarios.

Recategorización de oficio y exclusión

Si el organismo detecta estas inconsistencias, puede proceder a la recategorización de oficio, notificando al usuario a través del Domicilio Fiscal Electrónico. En este caso, el contribuyente tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar un descargo y justificar el origen de los fondos.

En situaciones más severas, como cuando se supera el límite de ingresos brutos de la categoría máxima o se realizan importaciones para comercialización, ARCA puede dictar la exclusión plena. Esto implica pasar automáticamente a ser Responsable Inscripto, con la obligación de pagar IVA, Ganancias y Autónomos.

Las nuevas escalas: cuánto hay que pagar

Para evitar sorpresas, es fundamental conocer los valores vigentes de la cuota mensual. Tras las últimas actualizaciones, los montos de referencia quedaron de la siguiente manera:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 (Servicios) / $55.227,06 (Bienes)

Categoría D: $72.414,10 (Servicios) / $70.661,26 (Bienes)

(Escalando hasta la) Categoría K: $1.381.687,90 (Servicios) / $600.879,51 (Bienes)

Desde el organismo recalcaron que ya no basta con "facturar dentro del límite", sino que el estilo de vida y el flujo de dinero en cuentas deben ser coherentes con lo que se le informa al fisco para evitar multas y procesos de fiscalización.