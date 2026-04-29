La Federación Inglesa suspendió por cuatro años a Mudryk por dopaje

El futuro de Mykhaylo Mudryk ha tomado un rumbo definitivo hacia los tribunales internacionales. Tras ser suspendido de manera provisional en diciembre de 2024 por dar positivo en meldonium, una sustancia que favorece la oxigenación sanguínea, el atacante del Chelsea ha decidido llevar su caso ante el Tribunal Arbitral del Deporte.

Esta medida llega luego de que la federación inglesa avanzara con una sanción de cuatro años, lo que mantendría al jugador fuera de las canchas por un tiempo prolongado,. Desde que se conoció el resultado del test, el futbolista no ha podido entrenar ni competir con el conjunto londinense al que se unió en 2023.

Ante las acusaciones formales recibidas en junio de 2025, el delantero siempre sostuvo una postura de inocencia. El joven manifestó en su defensa que "nunca había consumido conscientemente sustancias prohibidas ni infringido las normas" y aseguró en aquel momento que "colaboraba estrechamente con su equipo para investigar cómo había podido suceder esto".

Actualmente, el periodista Ben Jacobs señala que las partes involucradas se encuentran en pleno intercambio de documentación tras el recurso presentado en febrero, aunque todavía no se ha fijado una fecha para la audiencia que definirá su destino profesional,.

La preocupación no solo rodea al entorno del jugador y al Chelsea, sino que llega hasta Ucrania. El Shakhtar Donetsk, antiguo club de Mudryk, observa con inquietud el desarrollo legal debido al fuerte impacto financiero que podría sufrir tras haberlo vendido por 70 millones de euros. Serhii Palkin, director ejecutivo de la institución, explicó a los medios que "el contrato de Mudryk incluye 30 millones de euros en bonificaciones".

El dirigente advirtió con claridad sobre los riesgos económicos para su club diciendo que "si no juega y el Chelsea no consigue resultados, perderemos esa cantidad, con graves consecuencias para nosotros". La urgencia por una resolución favorable es evidente en sus palabras, ya que "por eso todos dan por hecho que el asunto se resolverá pronto y Mudryk volverá a jugar; de lo contrario, arriesgamos 30 millones de euros", concluyó el directivo.