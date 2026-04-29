River Plate analiza realizar su próxima pretemporada en Europa por pedido de Eduardo Coudet, en una decisión que apunta a elevar el nivel competitivo del plantel y optimizar la preparación física y futbolística.

El país elegido sería España, donde el equipo podría instalarse durante varias semanas para trabajar en instalaciones de primer nivel y disputar amistosos de jerarquía frente a clubes europeos.

La propuesta del entrenador se basa en tres ejes principales. El primero es la posibilidad de medirse con rivales de mayor exigencia, lo que permitiría ajustar el funcionamiento del equipo antes del inicio de la competencia oficial.

El segundo motivo tiene que ver con la infraestructura y las condiciones de entrenamiento, ya que Europa ofrece centros deportivos de alto nivel que favorecen la preparación integral del plantel.

Por último, el cuerpo técnico considera clave el aspecto climático, ya que en esa época del año las temperaturas en el continente europeo resultan más favorables que en Argentina, lo que permite entrenar con mayor intensidad y sin condiciones extremas.

Además, la iniciativa también tiene un costado comercial y de proyección internacional, ya que una pretemporada en Europa podría generar ingresos y fortalecer la presencia del club en el exterior.

Si bien la decisión aún no está confirmada, la idea gana fuerza dentro de la dirigencia y el cuerpo técnico, que evalúan los detalles logísticos y económicos para concretar el viaje.

De esta manera, River podría modificar su planificación habitual y apostar por una preparación internacional, en busca de potenciar su rendimiento de cara a los próximos desafíos deportivos.