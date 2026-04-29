El mercado energético global sufrió una fuerte sacudida este miércoles. La tensión en Medio Oriente no cede y las últimas señales políticas provenientes de los Estados Unidos han disparado los temores de los inversores. Ante este escenario, el precio del petróleo volvió a superar la barrera de los US$ 110, impulsado por la incertidumbre sobre el tráfico de crudo en el estratégico Estrecho de Ormuz, alcanzando sus valores más altos desde principios de abril.

El barril de Brent, que funciona como referencia directa para el mercado de combustibles en Argentina, registró un salto del 6%, tocando los US$ 111. Por su parte, el WTI (referencia en EE.UU.) avanzó un 6,9% hasta superar los US$ 106. El factor determinante fue la versión de que el gobierno de Donald Trump podría ampliar el bloqueo a los puertos iraníes, lo que prolongaría las interrupciones de suministro a nivel mundial.

El "factor Trump" y la Fed

Según informes financieros de PPI, Trump habría instruido a sus asesores para preparar un bloqueo extendido con el fin de forzar a Irán a una nueva mesa de negociaciones. Esta señal despejó cualquier expectativa de una "desescalada rápida" del conflicto.

A este clima se suma la expectativa por la reunión de la Reserva Federal (Fed). En lo que será la última sesión presidida por Jerome Powell —quien sería reemplazado por Kevin Warsh el próximo 15 de mayo—, el mercado espera que las tasas de interés se mantengan inalteradas entre el 3,50% y 3,75%.

¿Qué pasa en Argentina? Bonos, dólar y acciones

En el plano local, las variables financieras mostraron un comportamiento mixto durante este 29 de abril. Mientras el mundo observa el precio del crudo, en San Juan y el resto del país se registró una leve caída del dólar, que en el Banco Nación retrocedió $10 para operar en los $1.420.

En Wall Street, los activos argentinos reflejaron cautela: