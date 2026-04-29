La receta para hacer un bizcocho fit de banana y chocolate en cuatro minutos
Un bizcocho fit de banana y chocolate se convirtió en tendencia por su facilidad de preparación y su rapidez: se puede hacer en apenas cuatro minutos y con pocos ingredientes.
La receta es ideal para quienes buscan una opción dulce más saludable, ya que no requiere harinas refinadas ni azúcares agregados en su versión básica, lo que la convierte en una alternativa accesible y práctica para cualquier momento del día.
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 2 cucharadas de cacao amargo
- Opcionales: Una pizca de polvo para hornear y chips de chocolate o nueces para decorar.
En un bol se trituran las bananas con un tenedor hasta que no queden trozos grandes. Añadir los huevos y batir enérgicamente hasta que la mezcla burbujee un poco. Luego incorporar el cacao tamizándolo para evitar grumos. Mezclar hasta que el color sea uniforme.
Después de eso se pasa todo a un molde apto para microondas. Se pueden esparcir unos chips de chocolate por arriba. Luego llevar a potencia máxima por cuatro minutos. Dejar que repose un minuto dentro del microondas antes de sacarlo para que la humedad se asiente y no se baje de golpe.
Una de las claves del éxito de esta preparación es que no necesita horno tradicional: se cocina en el microondas durante pocos minutos, lo que reduce el tiempo y facilita el proceso, especialmente para quienes tienen poco tiempo o poca experiencia en la cocina.
El resultado es un bizcocho esponjoso, húmedo y con sabor intenso a chocolate, que además puede adaptarse según las preferencias personales, agregando frutos secos, chips de chocolate o esencia de vainilla.