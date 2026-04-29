Adorni se defendió de las acusaciones sobre enriquecimiento ilícito

En una sesión que promete extenderse por más de seis horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este miércoles su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Sin embargo, el eje central de la jornada no solo fue la marcha del Gobierno, sino la situación judicial del funcionario, quien aprovechó el estrado para defenderse de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras el fuerte cruce protagonizado minutos antes por el presidente Javier Milei con la oposición —quien ya se retiró del Palacio Legislativo—, Adorni tomó la palabra para responder a las críticas sobre su crecimiento patrimonial y sus recientes movimientos inmobiliarios.

"Lo demostraré ante la Justicia"

Con un tono tajante, el jefe de Gabinete buscó dar por cerrada la polémica sobre sus bienes personales antes de pasar a la ronda de consultas técnicas. “No cometí ningún delito y voy a demostrarlo ante la Justicia”, sentenció, en respuesta a los pedidos de informes de los bloques opositores que cuestionan la transparencia de sus últimas inversiones.

La sesión entró luego en su fase más densa: Adorni debe responder más de 2.000 preguntas enviadas por los legisladores de todas las bancadas. Se estima que la jornada culminará recién entrada la noche, debido a la cantidad de oradores anotados y la complejidad de los temas a tratar, que van desde la política exterior hasta el ajuste fiscal.

Una gestión bajo examen

Este es el primer informe que Adorni brinda en el Congreso desde que asumió la Jefatura de Gabinete. Su exposición ocurre en un escenario de máxima tensión, con una oposición que busca poner el foco en las irregularidades denunciadas, mientras el oficialismo intenta concentrar el debate en los números de la macroeconomía.

A pesar de la retirada de Milei del recinto, la presencia del círculo íntimo del mandatario en el Congreso refuerza la importancia política de esta presentación, que para muchos funciona como un termómetro de la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.