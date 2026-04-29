Se filtró la selfie que se tomó el acusado de intentar asesinar a Donald Trump minutos antes del operativo, una imagen que ya forma parte del expediente judicial y que se convirtió en una pieza central de la investigación.

La fotografía muestra a Cole Tomas Allen en su habitación de hotel, vestido completamente de negro y con una corbata roja, posando frente a un espejo mientras llevaba consigo armas y municiones. Según los fiscales, la imagen fue tomada instantes antes de dirigirse al control de seguridad del evento donde se encontraba el exmandatario.

La imagen difundida por la Justicia muestra al acusado con distintos elementos que los fiscales vinculan con el presunto plan contra Donald Trump. (Gentileza)

En la escena también se observan elementos que luego fueron secuestrados por los investigadores, como una bolsa similar a la que contenía proyectiles. El acusado tenía además una pistolera de hombro, un cuchillo, pinzas y herramientas de corte, lo que refuerza la hipótesis de una preparación previa del ataque.

La selfie fue incorporada como prueba para reconstruir los momentos previos al intento de atentado ocurrido durante la cena de corresponsales en Washington, un evento al que asistían funcionarios, periodistas e invitados especiales.

Para los investigadores, la imagen no solo confirma el nivel de planificación del sospechoso, sino también su estado antes de avanzar hacia el lugar, donde finalmente fue detenido tras intentar ingresar armado.

El acusado enfrenta cargos graves, entre ellos intento de asesinato del presidente, transporte de armas y uso de armamento en un hecho violento, delitos que podrían derivar en una condena de prisión perpetua en Estados Unidos.

De esta manera, la selfie se convirtió en una prueba clave dentro del caso, al mostrar con claridad el momento previo al accionar del sospechoso y aportar elementos fundamentales para la investigación judicial.