A poco menos de un mes del trágico siniestro vial que conmocionó al microcentro sanjuanino, la Justicia local dictó sentencia contra el colectivero que arrolló y mató a una mujer de 64 años en Capital. Este miércoles, el juez de Garantías, Javier Figuerola, resolvió condenar a Esequiel Fabián Figueroa, el chofer de la línea 126 que protagonizó el incidente fatal en la intersección de avenida Libertador y calle Jujuy.

El magistrado homologó el acuerdo alcanzado mediante un juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa del imputado. De esta manera, Figueroa fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional, lo que significa que no irá a la cárcel pero deberá cumplir estrictas reglas de conducta. Además, se le impuso una inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado por el término de 6 años.

Los detalles del hecho

El siniestro ocurrió el pasado 7 de abril. Según los datos de la causa, la víctima, Graciela Rosario Reina, fue embestida por la unidad de la empresa El Triunfo mientras cruzaba la calzada. A raíz del fuerte impacto, la mujer sufrió heridas de extrema gravedad que obligaron a su internación inmediata. Lamentablemente, pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, falleció pocos días después.

La sentencia declaró a Figueroa como penalmente responsable del delito de homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

La postura de la querella

Durante la audiencia de formalización y posterior sentencia, se dejó constancia de que la querella, que representa a la familia de la víctima, mantiene el derecho de recurrir a una instancia de impugnación una vez que el fallo quede firme, en caso de no estar de acuerdo con los términos del pacto entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Por el momento, Figueroa recuperó la libertad bajo el cumplimiento de las restricciones impuestas por la Justicia.