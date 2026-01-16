Marcelo Moretti, expresidente del club San Lorenzo de Almagro, protagonizó una insólita aparición este jueves en el streaming partidario El método azulgrana, donde llegó con una caja de empanadas, jugó videojuegos con los conductores y volvió a rechazar las acusaciones en su contra.

La presencia de Moretti en el programa (que se transmitió en vivo por redes del club) se dio mientras aún pesa sobre él una investigación judicial por presunta administración fraudulenta, tras la difusión de un video en el que se lo ve recibiendo una supuesta coima de 25.000 dólares para facilitar el fichaje de un juvenil.

Publicidad

Durante el streaming, el dirigente se mostró relajado, con una remera de San Lorenzo, compartiendo empanadas y bebidas, y participó de actividades lúdicas como jugar a videojuegos con los integrantes del espacio. En ese contexto, volvió a afirmar su inocencia ante las denuncias: “Tengo 50 años, me fue muy bien en la vida, no me cambian la aguja 25.000 dólares, ni 100.000 ni 200.000. Lo digo con humildad”, expresó para defenderse de las acusaciones.

Moretti fue desplazado de su cargo luego de renuncias masivas en la Comisión Directiva del club y enfrenta un procesamiento por administración fraudulenta, con prohibición de salir del país y un embargo de más de 38 millones de pesos. Sin embargo, logró autorización judicial para viajar a Estados Unidos junto a su familia.

Publicidad

La aparición en el streaming se interpreta como un intento de mantener su presencia mediática y acercarse a la base de hinchas y socios de San Lorenzo en medio de la crisis institucional que atraviesa el club, marcada por escándalos, polémicas internas y cuestionamientos a su gestión.