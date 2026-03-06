Violento choque en Rawson: murió un joven de 18 años y otro está grave

Un grave siniestro vial conmociona al departamento de Rawson. Un joven de 18 años perdió la vida y otro de 21 está en estado reservado tras un violento impacto entre un automóvil y una motocicleta ocurrido en la noche del jueves.

El siniestro se registró alrededor de las 22:43 horas en la intersección de las calles Rizo y Capdevila. De acuerdo a las primeras informaciones proporcionadas por fuentes policiales, por razones que aún son materia de investigación, colisionaron un automóvil Chevrolet Corsa y una motocicleta de tipo enduro de 150 cc en la que se desplazaban dos ocupantes.

Publicidad

Asistencia y derivación

Personal de la Comisaría 25ª acudió al lugar tras la alerta al sistema de emergencias. Al llegar, los efectivos entrevistaron al conductor del vehículo menor, identificado como Domingo Alberto Castillo, de 44 años y domiciliado en el Loteo Don Juan de Rawson, quien conducía el Chevrolet Corsa dominio LCN537.

Minutos después, una ambulancia del servicio de emergencias se hizo presente en la escena. Los profesionales de la salud asistieron de inmediato a los dos ocupantes de la moto, quienes presentaban lesiones de extrema gravedad producto del fuerte impacto. Ante la delicada situación de uno de los heridos, los médicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el mismo lugar del choque. Posteriormente, ambos jóvenes fueron trasladados de urgencia al hospital Rawson para recibir atención médica especializada.

Publicidad

Fallecimiento y estado de salud

Horas más tarde, y pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó la trágica noticia del fallecimiento de Jeremías Javier Ávila Aballay, de 18 años, quien no logró sobrevivir a la severidad de las heridas sufridas en el siniestro.

En tanto, el otro ocupante del rodado menor, identificado como Catriel Benjamín Aballay Ferreyra, de 21 años, permanece internado en el centro asistencial con un pronóstico reservado, en grave estado, según informaron fuentes hospitalarias.

Publicidad

En el lugar del hecho trabajó personal policial de la Comisaría 25ª junto a peritos de la División Criminalística. Los especialistas realizaron las pericias de rigor para esclarecer la dinámica del accidente, que incluyeron la inspección ocular del lugar, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la confección del croquis correspondiente y los informes técnicos sobre el estado de los vehículos involucrados.