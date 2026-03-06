Rescataron 19 serpientes, 39 geckos y 11 arañas en Capital y Pocito

Las autoridades secuestraron, además, 32 aves de distintas especies y 28 jaulas utilizadas para el cautiverio. Cuatro personas fueron notificadas por infracción a las leyes provinciales en los operativos realizados en Capital y Pocito.

Un operativo conjunto entre la Brigada de Investigación Rural, la Unidad Rural 4 y personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable permitió rescatar decenas de animales silvestres y autóctonos que se encontraban en cautiverio en los departamentos Capital y Pocito, en el marco de una investigación vinculada al tráfico de fauna.

Decenas de ejemplares rescatados

Durante los procedimientos, las autoridades recuperaron un total de 19 serpientes, 39 geckos y 11 arañas, además de 32 aves de distintas especies. Según informaron fuentes de la Unidad Rural, entre las serpientes halladas había ejemplares de distintas especies como lampalagua, yarará grande, pitón bola y falsa coral.

También fueron rescatados 39 geckos de diferentes tamaños y 11 arañas, cuya procedencia y condiciones de tenencia serán evaluadas por especialistas para determinar su estado de salud y posible reinserción en su hábitat natural.

Aves autóctonas en cautiverio

En los operativos, el personal interviniente también secuestró 32 aves autóctonas, entre las que se identificaron ejemplares de diversas especies: rey del bosque, chamuchín, canario, agapornis, diamantes, benteveo, loica, zorzal negro, jilgueros, corbatita, tero, boquense, diucas y mixto.

Además, durante los procedimientos se incautaron 28 jaulas de distintos tamaños utilizadas para mantener a los animales en cautiverio, así como cinco armas de aire comprimido y gas: cuatro cortas y una larga, cuyo vínculo con la actividad ilegal será investigado.

Infracciones y marco legal

Como resultado de los operativos, cuatro personas fueron notificadas por infracción a los artículos 335° y 336° del Código de Faltas y Convivencia de Pocito y por incumplimientos de las leyes provinciales 941-R y 606-L, que regulan la protección y conservación de la fauna silvestre en la provincia.

Las actuaciones quedaron a disposición del 1° Juzgado de Faltas y del Juzgado de Faltas de Conciliación de Pocito, que serán los encargados de determinar las sanciones correspondientes para los infractores.

Resguardo y rehabilitación

Finalmente, los animales rescatados fueron trasladados a un lugar de resguardo por personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde recibirán los controles veterinarios correspondientes y serán evaluados antes de determinar su destino final, que podría incluir su rehabilitación y eventual reinserción en su hábitat natural, dependiendo de su estado de salud y las posibilidades de adaptación.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar el tráfico ilegal de fauna y recordaron que la tenencia de animales silvestres sin la debida autorización constituye una infracción grave que atenta contra la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.