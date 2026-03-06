Intensas lluvias en Los Berros: recomiendan extrema precaución por la bajada de creciente

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, las precipitaciones en la zona de Los Berros, departamento Sarmiento, provocaron serias complicaciones en los accesos y rutas de la región, lo que llevó a las autoridades viales a emitir alertas y recomendaciones para los conductores.

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Los Berros generaron un panorama complicado en rutas y caminos de la zona. Ante esta situación, autoridades viales emitieron un informe con recomendaciones para quienes deban circular por el lugar, ya que en ciertos sectores se produjo bajada de creciente y calles anegadas.

Publicidad

Condiciones adversas en la Ruta Nacional 153

Desde Vialidad Nacional – Distrito San Juan informaron que en la Ruta Nacional 153 se presentaron precipitaciones de gran intensidad durante la noche del jueves, lo que redujo considerablemente la visibilidad para los conductores.

Ante esta situación, solicitaron a los automovilistas transitar con máxima precaución, disminuir la velocidad, mantener mayor distancia de frenado entre vehículos y circular con luces bajas encendidas. Además, advirtieron que las condiciones climáticas pueden provocar calzada resbaladiza y una visibilidad aún más reducida, lo que incrementa el riesgo al conducir.

Publicidad

Personal del organismo se mantiene en alerta ante cualquier eventualidad en la zona afectada por el temporal.

Bajada de creciente en rutas provinciales

Por su parte, desde la Sección Comunicaciones de la Dirección Provincial de Vialidad también informaron sobre el estado de algunos caminos del departamento Sarmiento:

Publicidad

Ruta Provincial 318, en el tramo Cañada Honda – Retamito: se registra bajada de agua sobre la calzada, por lo que se recomienda circular con extrema precaución.

Ruta Provincial 351, específicamente en el badén Divisadero: también se detectó bajada de agua producto de las precipitaciones.

Las autoridades recomendaron respetar las señales indicativas y, en lo posible, evitar transitar por estos sectores mientras continúen las condiciones climáticas adversas.

Pronóstico y alerta vigente

Cabe recordar que para este viernes rige una Alerta Amarilla en San Juan, con pronóstico de tormentas fuertes, viento sur y un brusco cambio de temperatura. Se prevén lloviznas y tormentas aisladas para este 6 de marzo, lo que mantiene en vilo a las autoridades locales.

Las lluvias que afectaron a Los Berros y otras zonas de Sarmiento obligaron a reforzar los controles y el monitoreo del estado de las rutas, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los conductores.