La morosidad en los créditos otorgados por entidades no bancarias superó el 27% en enero, un nivel que genera fuerte preocupación en el sistema financiero por el deterioro en la capacidad de pago de los hogares. El dato refleja una situación más crítica que la registrada en el sistema bancario tradicional.

El aumento de la mora se da en un contexto de creciente endeudamiento familiar, donde cada vez más personas recurren a préstamos alternativos (como financieras, billeteras virtuales o créditos informales) para sostener el consumo cotidiano. Estos segmentos suelen presentar tasas más altas y mayor riesgo de incumplimiento.

De hecho, distintos informes ya advertían que la morosidad en este tipo de financiamiento es significativamente mayor que en los bancos. En algunos casos, incluso triplica los niveles del sistema tradicional, lo que confirma la vulnerabilidad de estos créditos.

El fenómeno se enmarca en un deterioro general del crédito a familias en Argentina. En el sistema bancario, la mora también viene en aumento y ya había alcanzado el 9,3% a fines de 2025, más del triple que un año antes.

Especialistas señalan que el principal problema radica en la combinación de ingresos que no logran recomponerse al mismo ritmo que las deudas, junto con el uso intensivo de financiamiento para gastos corrientes. Esto genera un círculo difícil de revertir para muchos hogares.

Además, el crecimiento del crédito no bancario en los últimos años amplió la base de deudores, pero también elevó el riesgo sistémico, ya que se trata de un segmento menos regulado y con menor capacidad de absorción frente a incumplimientos masivos.

En este escenario, el mercado sigue de cerca la evolución de la mora, ya que su sostenido incremento podría impactar en la estabilidad financiera y en las condiciones de acceso al crédito en los próximos meses.