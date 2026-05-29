Un violento robo tuvo lugar en un comercio dedicado a cajas de cambio, donde un empleado fue golpeado y amenazado con un arma de fuego por dos delincuentes que lograron escapar con una importante suma de dinero. El hecho ocurrió en la firma HP Cajas de Cambios, ubicada sobre el Lateral de avenida de Circunvalación, a pocos metros de calle Juan Domingo Perón.

Según informaron fuentes policiales, el trabajador (identificado como Romero) se encontraba solo en el local cuando fue sorprendido por los asaltantes, quienes llegaron en motocicleta e ingresaron al negocio con los cascos colocados para evitar ser reconocidos.

De acuerdo al relato de la víctima, uno de los sujetos lo empujó apenas entró y comenzó a exigirle dinero, mientras que su cómplice extrajo un arma de fuego y lo encañonó para inmovilizarlo. En medio del ataque, Romero recibió un culatazo en la frente, lo que permitió a los delincuentes tomar el control de la situación.

Los asaltantes sustrajeron 250 mil pesos que el empleado llevaba consigo y otros 200 mil pesos que se encontraban en la caja registradora. Antes de huir, también se apoderaron de dos teléfonos celulares.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon rápidamente en la motocicleta en la que habían llegado. Hasta el momento no fueron identificados y permanecen prófugos.

En la investigación interviene personal de la UFI Delitos contra la Propiedad junto a efectivos de la Comisaría 29ª, quienes trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad y la recolección de pruebas que permitan dar con los responsables del hecho.