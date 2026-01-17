Publicidad
Policiales > Misterio

Mueren madre e hijo en hotel de Recoleta: la mujer tenia once cortes en sus brazos

Gisela de Yurka, y su hijo de 7, Gabriel Saru Ovejero, fueron encontrados sin vida en una habitación de un hotel en Recoleta. La investigación apunta a esclarecer las circunstancias de este hecho, mientras los resultados de las autopsias aún no se conocen.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La mujer hallada junto a su hijo muerta en un hotel de Recoleta presentaba varios cortes en su antebrazo y cuello. (Gentileza)

La investigación por la muerte de Gisela de Yurka y su hijo Gabriel avanza tras el hallazgo de ambos sin vida en la habitación 306 de un hotel ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 1300, en el barrio porteño de Recoleta. Según las primeras pericias, la mujer presentaba once cortes en los antebrazos y al menos dos lesiones en el cuello.

Madre e hijo eran intensamente buscados desde la tarde del 15 de enero, luego de que familiares notaran su ausencia en su domicilio de González Catán y difundieran alertas en redes sociales. Permanecían alojados en el hotel desde la noche del 15, y fueron encontrados por el personal del establecimiento al no recibir respuesta para el check out previsto al día siguiente.

En la habitación se hallaron un bisturí sobre una jabonera y dos jeringas de insulina. Según las pericias, no había signos de violencia externa, accesos forzados ni desorden en la habitación, mientras se aguardan los resultados de autopsias y estudios complementarios que permitan esclarecer la causa de la muerte.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°59, bajo la dirección de Laura Belloqui, que dispuso inicialmente actuaciones por averiguación de causales de muerte. El caso generó conmoción por tratarse de una docente y su hijo pequeño, y se mantiene bajo estricta investigación.

