La investigación por la muerte de Gisela de Yurka y su hijo Gabriel avanza tras el hallazgo de ambos sin vida en la habitación 306 de un hotel ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 1300, en el barrio porteño de Recoleta. Según las primeras pericias, la mujer presentaba once cortes en los antebrazos y al menos dos lesiones en el cuello.

Madre e hijo eran intensamente buscados desde la tarde del 15 de enero, luego de que familiares notaran su ausencia en su domicilio de González Catán y difundieran alertas en redes sociales. Permanecían alojados en el hotel desde la noche del 15, y fueron encontrados por el personal del establecimiento al no recibir respuesta para el check out previsto al día siguiente.

En la habitación se hallaron un bisturí sobre una jabonera y dos jeringas de insulina. Según las pericias, no había signos de violencia externa, accesos forzados ni desorden en la habitación, mientras se aguardan los resultados de autopsias y estudios complementarios que permitan esclarecer la causa de la muerte.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°59, bajo la dirección de Laura Belloqui, que dispuso inicialmente actuaciones por averiguación de causales de muerte. El caso generó conmoción por tratarse de una docente y su hijo pequeño, y se mantiene bajo estricta investigación.