En un giro significativo para la estrategia legal del país, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un escrito formal respaldando el pedido de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. El gigante norteamericano solicitó a la justicia de Nueva York la suspensión inmediata del proceso de discovery (descubrimiento de activos), mientras la Corte de Apelaciones define la sentencia de fondo por US$16.100 millones.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación confirmaron este sábado que el gobierno estadounidense considera que el avance de los demandantes —quienes llegaron a pedir acceso a WhatsApp y correos electrónicos de funcionarios— resulta “excesivamente intrusivo” y atenta contra los principios de reciprocidad internacional.

Peligro de "fricciones diplomáticas"

El memorándum presentado por el Departamento de Justicia destaca que este tipo de requerimientos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas severas. Según el escrito, permitir que tribunales locales avancen de forma tan agresiva sobre un país extranjero podría abrir la puerta a que otras naciones impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos en el futuro.

Argentina ya ha producido una cantidad masiva de información, entregando más de 115.000 páginas de documentación. Pese a esto, los fondos beneficiarios del fallo de la jueza Loretta Preska solicitaron que el país sea declarado en desacato, una medida que el respaldo de Washington busca ahora neutralizar.

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La estrategia de la Procuración

El país se encuentra apelando la condena millonaria argumentando una incorrecta aplicación del derecho argentino. Sin embargo, como el Gobierno no depositó la garantía exigida por la jueza, los demandantes están legalmente habilitados para buscar bienes embargables.

Ante el riesgo de un perjuicio irreparable para la soberanía, la Argentina presentó una "moción de emergencia". Con el apoyo de la administración de Donald Trump ya manifestado por escrito, las expectativas en la Procuración del Tesoro han crecido. El próximo hito será la audiencia del 16 de abril, donde se espera que el Departamento de Justicia también participe de forma oral para defender la postura de la República Argentina.